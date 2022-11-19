SP Karamürsel, Karapınarlılar ile buluştu

Karapınar’da vatandaşlarla buluşan Sağlam, mahalle sakinlerinin sıkıntı ve problemlerini dinledi. Sağlam, “Tarım ve hayvancılıkta çözüm önerilerimiz hazır. Tarımın ülke ekonomisinden ayrılmaz bir bütün olduğunubiliyoruz ve bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişte tarım ve hayvancılığa en çok destek veren Milli Görüş, yine bu alanda destek paketlerini sunuyor ve politikalar kurulumuzda, alanında uzman ekipler yeni projeler oluşturuyor” dedi.