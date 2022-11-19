Artık şaka istemiyoruz!

Biletlerin 25 ile 70 lira arasında satışa sunulduğu maç saatinde hava açık, sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak. Yeşil siyahlılarda kart cezalıları Yalçın ve Yusuf Cihat forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine Alpay ve Mehmet’in forma giymesi bekleniyor.
YENİ BİR SERİ İÇİN
Geride bıraktığımız hafta İskenderun deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Kocaelispor, Diyarbekirspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. 31 puanla zirve mücadelesi veren yeşil siyahlıların, 8 puanla 19. sırada yer alan rakibini devirip, yeni bir galibiyet serisine başlaması bekleniyor. İskenderun maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Yalçın ile orta saha oyuncusu Yusuf Cihat, Diyarbekir karşısında forma giyemeyecek. Yalçın’ın yerine Alpay, Yusuf Cihat’ın yerine ise Mehmet Taş’ın sahaya çıkması bekleniyor. Orta saha için diğer adaylar ise Mesut Can ve Yiğitali.
MUHTEMEL KADRO ŞÖYLE…
Buna göre Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Alpay, önlerinde İlyas Kubilay ve Mehmet Taş, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan Eken 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Ligde zor günler geçiren Diyarbekir ekibinde ise takımın en golcü ismi Berkay ve savunma oyuncusu Baran’ın cezaları sona erdi. Sahasında 7 maç sonunda 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden Kocaelispor’da hedef, deplasmanda 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisi karşısında kazanıp, hataya izin vermemek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR-DİYARBEKİRSPOR
HAKEMLER: Alpaslan Şen,
Sezgin Şahbaz, Giray Kara
SAAT: 14.00
YAYIN: Fuchsports.TR
HAVA: 25 derece açık
BİLET: 25-70 TL.
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
DIOGO ÖZÇAKMAK
ALPAY ÇELEBİ
MEHMET TAŞ
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
DİYARBEKİRSPOR
KURTULUŞ YURT
ŞERİF DOĞAN
NURİ M. MURSAL
ENES SUBAŞI
İSA BALTACI
SEYMEN YAĞMUR
RIDVAN BİNGÖL
CİHAN AYDIN
İLKER SAYAN
BERKAY / KUTAY
OZAN KARABACAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.