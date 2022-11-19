19 Kas 2022 - 12:58- Spor G: 19 Kas 2022 - 13:04

Artık şaka istemiyoruz!

31 puanla averajla zirveyi paylaşan 2.Lig Kırmızı temsilcimiz Kocaelispor sezonun 15. maçında Diyarbekirspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak, Fuchsports.TR Youtube kanalından yayınlanacak maçı Trabzonlu Alpaslan Şen yönetecek

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Artık şaka istemiyoruz! mask
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Biletlerin 25 ile 70 lira arasında satışa sunulduğu maç saatinde hava açık, sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak. Yeşil siyahlılarda kart cezalıları Yalçın ve Yusuf Cihat forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine Alpay ve Mehmet’in forma giymesi bekleniyor.

YENİ BİR SERİ İÇİN

Geride bıraktığımız hafta İskenderun deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Kocaelispor, Diyarbekirspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. 31 puanla zirve mücadelesi veren yeşil siyahlıların, 8 puanla 19. sırada yer alan rakibini devirip, yeni bir galibiyet serisine başlaması bekleniyor. İskenderun maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Yalçın ile orta saha oyuncusu Yusuf Cihat, Diyarbekir karşısında forma giyemeyecek. Yalçın’ın yerine Alpay, Yusuf Cihat’ın yerine ise Mehmet Taş’ın sahaya çıkması bekleniyor. Orta saha için diğer adaylar ise Mesut Can ve Yiğitali.

MUHTEMEL KADRO ŞÖYLE…

Buna göre Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Alpay, önlerinde İlyas Kubilay ve Mehmet Taş, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan Eken 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Ligde zor günler geçiren Diyarbekir ekibinde ise takımın en golcü ismi Berkay ve savunma oyuncusu Baran’ın cezaları sona erdi. Sahasında 7 maç sonunda 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden Kocaelispor’da hedef, deplasmanda 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisi karşısında kazanıp, hataya izin vermemek.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR-DİYARBEKİRSPOR

HAKEMLER: Alpaslan Şen,

Sezgin Şahbaz, Giray Kara

SAAT: 14.00

YAYIN: Fuchsports.TR

HAVA: 25 derece açık

BİLET: 25-70 TL.

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

ALPAY ÇELEBİ

MEHMET TAŞ

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

DİYARBEKİRSPOR

KURTULUŞ YURT

ŞERİF DOĞAN

NURİ M. MURSAL

ENES SUBAŞI

İSA BALTACI

SEYMEN YAĞMUR

RIDVAN BİNGÖL

CİHAN AYDIN

İLKER SAYAN

BERKAY / KUTAY

OZAN KARABACAK

# Kocaelispor

19 Kas 2022 - 12:58 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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