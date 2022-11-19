Kocaelispor kongresi 4 Aralık’a Ertelendi

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İkinci oturum 4 Aralık Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak ve kongrede çoğunluk aranmayacak. Genel kurulda mevcut başkan Engin Koyun’un tek liste ile aday olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

İLK OTURUMA KATILAN ÜYELER:

Mustafa Şener

Ahmet Bilgiç

Murat Yılmaz

Engin Sönmez

Erhan Evren

Mehmet Açık