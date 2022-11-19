Kocaelispor kongresi 4 Aralık’a Ertelendi

İkinci oturum 4 Aralık Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak ve kongrede çoğunluk aranmayacak. Genel kurulda mevcut başkan Engin Koyun’un tek liste ile aday olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
İLK OTURUMA KATILAN ÜYELER:
Mustafa Şener
Ahmet Bilgiç
Murat Yılmaz
Engin Sönmez
Erhan Evren
Mehmet Açık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.