Türkiye’de en güçlü Kırım Tatar Derneği Kocaeli’de!

Kocaeli Kırım Tatarlılar Derneği ve Kırım Dernekleri Federasyonu Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye’ye göç eden Kırım Tatar soydaşları için bugün Kocaeli Kırım Tatarlıları Kültür ve Dayanışma Derneğinde kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldiler. Etkinliğe; Gebze Kırım Tatarları Derneği, Çorlu Kırım Tatarları Derneği, Tekirdağ Emir Yakup, Kırım Tatarları Derneği, Körfez Kırım Tatarları Derneği, Sakarya Kırım Tatarları Derneği temsilcileri de katıldı. Programda konuşan Kırım Tatarlılar Dernekleri Federasyon Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’de Kocaeli Kırım Tatar Derneği ve kırım tatar dernekleri Federasyonu kadar güçlü bir yapı yok. Gecemi gündüzüme katıp uğraşıyorum. Bu federasyon kapatılsın diye uğraştılar. Benim federasyon kurmak gibi bir derdim yoktu. Benim başımı kaşıyacak vaktim yoktu. O gün federasyon kuralım diyenler bugün burada yok. Bana kuralım diyenler şimdi federasyonu dağıtmaya çalışıyorlar. Türkiye Devleti Kırım tatarlarını sever, sahip çıkar. Bazı şeyler geç olsa da düzeltilir” ifadelerini kullandı.

“KİRA FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

Programda konuşan Kocaeli Kırım Tatarlıları Dernek Başkanı Zümran Aracı, “Bizim derneğimize müracaat eden çok sayıda Kırım Tatarlı’nın bütün dilekleri savaşın bitmesi yönündedir. Bize en büyük gelen sorunlar, ikamet ve çocukların okul durumu daha sonra ise iş durumu. İnsanlar maalesef Kocaeli’de çok çıkarcılık yapmaya başladı. Kira fiyatları çok yüksek oldu. Bana gelen şikayetler bu yöndedir. Bize yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Soydaşlarımızdan sorunlarını bize aktarmasını bekliyorum” dedi.

“GÖZÜMDEN YAŞ GELDİ”

Zümran Aracı’nın ardından konuşan Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Yıllar sonra soydaşlarımızın başında yine aynı şeyler geldi. Benim akrabalarım at arabası ile Türkiye’ye geldi. Bu sabah Kırım’dan gelen bir ağabey ile konuştum. Savaş başladı, soydaşlarımız yavaş yavaş Türkiye’ye geldiğinde bir toplantı yaptık. Bu Kırım Tatarı’nın savaşı değil dedik. O toplantıdan sonra Zümran Hanım ve Federasyona bağlı dernekler Edirne’ye giderek soydaşlarımızı karşıladı. Daha sonra ben gittim. Orada ister istemez gözümden yaş geldi. Rahmetli annemle babamı düşündüm. Onlar da aynı şeyleri yaşamıştı.

“YARDIM DEĞİL PAYLAŞMAK”

Türkiye’de yaşayan bütün Kırım Tatarları empati yapmak zorunda. Türkiye’ye gelen anne babalarımız rahatlıkla Türkiye’ye gelmedi. İsteyerek de gelmediler. Bizler buraya geldik, yerleştik fakat büyüklerimizin çektiklerini şimdi soydaşlarımız çekiyor. Muhakkak empati yapmak zorundayız. Yardım demiyorum. Bu kelime benim ağrıma gidiyor. Ben soydaşlarım ile paylaşıyorum. Bunu yardım olarak düşünmüyorum. Mustafa Kemal Bunun bilincinde olarak bu ülkeyi bizlerle paylaştı. Yardım etmedi paylaştı, çalışın dedi. Türkiye'ye gelen Kırım Tatarları, bizim soydaşlarımız kadar ve diğer muhacir grupları kadar çalışkan başka millet olmadı. Türkiye Cumhuriyeti bugün bu hallere geldiyse bizler sayesinde geldi. Kimse kimseye yardım etmedi. Paylaşarak oldu. Biz bugün bunun farkına olmalıyız.

“CUMHURİYET KIRIM TATARLARI İLE HER ŞEYİ PAYLAŞTI”

Herkesin ekonomik durumu benim ailem kadar olmayabilir. En azından bugün bu dernekte zamanını paylaşmak bile onlar için çok büyük moral. Bu derneğimiz sabahtan akşama kadar açık olmalı. Elimizdeki her şeyi soydaşlarımız ile paylaşalım. Cumhuriyet Kırım Tatarları ile elindeki her şeyi paylaştı. Ondan sonra yavaş yavaş hükümet tarafından bazı şeyler gerçekleşir. Kocaeli’de ufak bir değişiklik oldu. Türkiye’ni şuan ki siyasi durumu da ince bir hatta. Dernek şuanda sizlerle ilgilenecek. Dernekle iyi irtibat halinde olun. Büyükşehir Belediyemize ben de teşekküre ediyorum. Ben sayın valimizle de konuştum. Ankara’dan yetkililerle de konuşacağım. Barınma önemli. İşle ilgili de gerekli çalışmaları yapacağız.

“TÜRKİYE DEVLETİ KIRIM TATARLARINI SEVER”

Derdimiz Kırım’ı tamamen boşaltmak değil. Kırım’ı bir sefer birileri boşalttırdı. Her şeyi bıraktık Özbekistan’a gittik. Birçok aile orada da her şeyini bıraktı. Kırım’a döndü. Şimdi Kırım’ı tekrar bırakıp Türkiye’ye geleceksin ve Türkiye’ye yerleşmeye çalışacaksın. 50 Yıl sonra başka yere gitmeyeceğimizi nasıl garanti altına alacağız. Kırım Tatarları artık bu konuda çok akıllı olmalı. Düzgün bir politika yapamıyoruz. Geçmişteki sıkıntıları konuşmak gerek. Türklerin bir lafı vardır tarih tekerrürden ibaret deriz ama bu aptallar için geçerli. Amerika ve Almanlar için geçerli değil aynı hataya düşmüyorlar. Türkler hep aynı hataya düşüyor. Demek ki akıllı olmamız lazım ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin. Türkiye’de Kocaeli Kırım Tatar Derneği ve kırım tatar dernekleri Federasyonu kadar güçlü bir yapı yok. Gecemi gündüzüme katıp uğraşıyorum. Bu federasyon kapatılsın diye uğraştılar. Benim federasyon kurmak gibi bir derdim yoktu. Benim başımı kaşıyacak vaktim yoktu. O gün federasyon kuralım diyenler bugün burada yok. Bana kuralım diyenler şimdi federasyonu dağıtmaya çalışıyorlar. Türkiye Devleti Kırım tatarlarını sever, sahip çıkar. Bazı şeyler geç olsa da düzeltilir” ifadelerini kullandı.