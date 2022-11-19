İYİ Partili Güner Çiçekli’den adaylık açıklaması!

İKİ ADAYIN ÇEKİLME İDDİASI!

Son olarak mevcut ilçe başkanı Mehmet Candemir ile kongrede aday olması beklenen Ayşegül Dinç’in yarıştan çekilebileceği ve rakipleri İbrahim Ömer Toyran’a karşı farklı bir adayın etrafında birleşmeleri gündeme gelmişti. Bu konuda özellikle partinin üst yönetim kademelerindeki bir kesimin bu konuda baskı kurduğu öne sürülmüştü.

“TÜM ADAYLAR BİRLEŞSİN”

Söz konusu iki adayın çekilmesi durumunda ise ilçe başkan adaylığı için Güner Çiçekli’nin ismi üzerinde uzlaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Çiçekli’nin ise gelen taleplere “Tüm adaylar çekilir ve üzerimde ittifak sağlanırsa kabul ederim” diyerek şartlı onay verdiği öğrenilmişti.

BİRLEŞME ŞARTI KOŞTU!

İlimizde yayın yapan bir internet sitesine açıklama yapan İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Güner Çiçekli ise yaşanan gelişmeleri doğrulayarak, “Böyle bir görüşme oldu. Fakat haberlerde de belirtildiği gibi tüm adayların çekilerek birleşme sağlanması durumunda bu görevi üstleneceğimi dile getirdim. Şayet konsensüs sağlanırsa görevi üstlenebilirim. Bugün yurt dışına çıkıyorum. Dönüşümde daha net gelişmeler yaşanır. Yalnızca şunu tekrar etmeliyim, kongrede tüm adayların birleşmesi durumunda aday olabilirim” dedi