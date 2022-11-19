İzmitli Hava Astsubay kalbine yenik düştü

Türk Haber-Sen Kocaeli İl Temsilcisi, MHP eski yönetici Yasin Pazar'ın hava astsubay olan kardeşi İzmitli Mustafa Pazar (29) hayatını kaybetti. İncirlik Hava Üssünde görevli olan astsubay Mustafa Pazar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Pazar bir süredir Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu,yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli 2 çocuk babası Mustafa Pazar yarın (Pazar günü) Kütahya ili Altıntaş İlçesi Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Altıntaş ilçe mezarlığında toprağa verilecek.