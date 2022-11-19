19 Kas 2022 - 15:22- Eğitim G: 19 Kas 2022 - 15:26

Çocuklar ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ara tatilinde Başiskele Çocuk Atölyelerine akın eden çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de öğrendi
Çocuklar ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi mask
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Başiskele Belediyesi, ilçedeki gençlere eğitimden bilime, sanattan spora birçok alanda desteğini sürdürüyor. Geçen yıllarda korona virüs salgınına rağmen Başiskeleli çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başiskele Çocuk Atölyelerine bu yıl rağbet daha da arttı. Başiskele'de ikamet eden 8-14 yaş arası öğrencilere özel olarak düzenlenen çocuk atölyeleri birçok kütüphanede gerçekleştirildi. Çocuklar üç gün boyunca eğlenceli bilim, robotik kodlama ve matematik atölyelerine katılım gösterdi. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin uzman eğitimcileri rehberliğinde yapılan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de güzel ve faydalı bilgiler öğrendi. Ara tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin akın ettiği Başiskele Çocuk Kütüphanesinde kitap okuma ve el sanatları etkinliği yapıldı. Güzel ve renkli anlara sahne olan etkinliklerde çocuklar, okuma etkinliğinde kütüphane kurallarını, kitap okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağını öğrenirken el sanatları atölyesinde de çeşit çeşit sanatları öğrendi. Çocuklar, eğitmen rehberliğinde ebru, kağıt kıvırma sanatı, mandala, alüminyum kabartma ve filografi gibi el sanatlarını öğrendi.

19 Kas 2022 - 15:22 - Eğitim

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