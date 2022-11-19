19 Kas 2022 - 15:31- Asayiş G: 19 Kas 2022 - 15:34

Tutuklanan B.O.U.'nun avukatından açıklama geldi

Kandıra 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na 10 Kasım'da giden avukat B.O.U.'nun, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu madde verdiğinin tespit edilmesi üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Av.Tuğrul Eray Uzun, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Uzun şu açıklamada bulundu
Tutuklanan B.O.U.'nun avukatından açıklama geldi mask
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Müvekkil AVUKAT B.O.U hakkında çeşit basın organlarında masumiyet karinesi ihlal edilerek yapılan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek için basın açıklaması yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  Bu hususta gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz.

Avukat B.O.U, 10.11.2022 tarihinde saat 16:45 sularında Kocaeli Kandıra 1 nolu F tipi cezaevine müvekkili ile görüşmeye gitmiş; yaklaşık 15 dakika görüşme yaparak saat 17:00 itibari ile görüşü sonlandırmıştır. Cezaevi prosedürü gereği olarak görüş sonrası hükümlü üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Hükümlü koğuş kapısının önünde tekrar aranmak istenmiş ve arama özel odada gerçekleştirilmiştir. Bu arama sonucunda hükümlünün kasık bölgesinde esrar maddesi bulunmuştur.

GÖRÜŞ SONRASINDA YAPILAN ARAMADA HÜKÜMLÜ ÜZERİNDE BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMAMASINA RAĞMEN DAHA SONRA YAPILAN ARAMADA BULUNAN MADDE İLE MÜVEKKİLİN GÖRÜŞMESİ ARASINDA DAYANAKSIZ OLARAK BAĞ KURULMUŞTUR. Akabinde kanaatimizce hukuka aykırı bir şekilde 11.11.2022 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararları alınmış -CMK M 130 ve Av. K. M 58 hiçe sayılarak- müvekkilin avukatlık ofisi ve resmiyette gözüken ikametinde arama yapılmıştır. Yapılan bu aramalar gece vakti olması ve Ağır Ceza mahkemesi tarafından karar verilmemiş olması sebebiyle hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Duruşması gereği şehir dışında olan müvekkil avukatın; ofisinde arama yapılmış, arama sonrasında Baro Başkanlığını temsilen görevlendirilen avukat, şüpheli olarak gösterilen Av. B.O.U’nun avukatı olarak şahsım , Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve narkotik komiserinin huzurunda, narkotik polisinin telefonundan müvekkilim aranmıştır. Hoparlöre alınarak yapılan telefon görüşmesinde müvekkile hakkında yürütülen soruşturma gereğince ofisinin arandığı belirtilerek gelme ihtimalinin olup olmadığı sorulmuştur. Müvekkil iş nedeniyle şehir dışında olduğunu, katılması gereken duruşmanın Cuma günü olması sebebiyle hafta sonunu şehir dışında geçireceğini, 14.11.2022 Pazartesi günü Kocaeli’ ye döneceğini, acil bir durum var ise hemen yola çıkabileceğini bildirmiştir. Polis memuru ve talimat savcısının onayıyla acele bir durumun olmadığı ve Pazartesi günü Kocaeli’ ye geldiğinde aramayı yapan Narkotik şubeye uğraması gerektiği söylenerek telefon görüşmesi sonlandırılmıştır. Buna rağmen 12.11.2022 Cumartesi günü Kandıra Sulh Ceza Hakimliği tarafından müvekkil avukat hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu yakalama kararı neticesinde de müvekkil 2 gün firari konumuna düşürülerek hakları ihlal edilmiştir. Müvekkil yapılan telefon görüşmesine istinaden 14.11.2022 tarihinde avukatı yani şahsım eşliğinde Narkotik Şubeye gitmiştir. Konuyla ilgili ifadesi alınmış, işlemlerin geç saate kalması sebebiyle hakkında bir günlük gözaltı uygulanmıştır. Müvekkil 15.11.2022 tarihinde avukatı eşliğinde Kandıra CBS’ ye yeniden ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak götürülmüştür. Kandıra Sulh Ceza Hakimliği kararı ile müvekkil hakkında 15.11.2022 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir.

Müvekkil avukat tecrübeli bir hukukçu olduğundan böyle bir eylemi gerçekleştirdiği düşüncesi dahi hayatın olağan akışına aykırıdır. Masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde ve müvekkilin lekelenmeme hakkını ihlal eden medyada ve sosyal medyada suçüstü yapılmış gibi lanse edilen haberlere karşı yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz.

# polis, karar, yakalama

19 Kas 2022 - 15:31 - Asayiş

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