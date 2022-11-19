Çözüm Akademi’nin Kurucu Müdürü Şenyontar ‘babaanne’ oldu

Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu Kurucu Müdürü Müge Şenyontar’ın oğlu İlker Visykafkaslı ve eşi Büşra Hanım’ın Gölcük Medar Hastanesi’nde Op. Dr. Ahmet Çoşkan’ın başarılı operasyonuyla bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe ‘Asya’ ismi verildi.Kız torununa kavuşan Müge Şenyontar, çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek,“Allah bütün isteyenlere nasip etsin” dedi. Şenyontar, “Bebişim hoş geldin. Kuzum maşallah sana” sözleriyle duygularını paylaştı.