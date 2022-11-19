Meteoroloji uyardı! Yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.