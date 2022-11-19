Trafo binası, Togg'un grafitisi ile renklendi 

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Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi 1201 Sokak'ta bulunan trafo binasını Togg'un grafitisi ile renklendirdi. Trafo binasına ayrıca ' Türkiye'nin otomobili', 'Yerli ve Milli' yazıları yazıldı. Yoldan geçenler, Togg'un resmini fotoğrafladı.