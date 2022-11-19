Derince, Nevşehir’de darmadağın oldu: 3-0

İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ
Sahaya İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Bertuğ Başdemir, Tufan Deniz Gelen, Sercan Uslu, Uğurcan Bekçi, Ramazan Özkabak on biriyle sahaya çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısına ev sahibi takım golle başladı. 50. Dakikada Ali Kucik, takımını öne geçiren golü attı. Derince beraberlik golünü ararken 70.dakikada ikinci golü kalesinde gördü. Rahmi Can Karadaş, ev sahibini rahatlatan golü attı. 84.dakikada ise Baran Sarka üçüncü golü atarak, Derince’yi çökertti: 3-0. Sarı Lacivertliler dünkü facia sonuçtan sonra, çarşamba günü Edirnespor deplasmanında sahaya çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.