Aygün konuklarını ağırladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede hizmete sunduğu projelerin yanında istişareye de büyük önem veriyor. Bu kapsamda ilçe genelinde sık sık esnaf ve STK buluşmaları gerçekleştiren Başkan Aygün, kendisini ziyaret eden konukları ile de bir araya geliyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Derince Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selatin Gül ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özdemir, Bilal Kaya ve Uğur Ağtaş; Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve Hakkari Şehit ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Uğur Kaya’yı konuk etti. Derince’de hizmete sunulan projelere dair görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaretlerde Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti.