19 Kas 2022 - 16:56- Sağlık G: 19 Kas 2022 - 17:00

Bakan Koca: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın

18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi: "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi
Bakan Koca: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın mask
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Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.

19 Kas 2022 - 16:56 - Sağlık

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