Büyükşehir Spor Okulları öğrencileri testten geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor okulu, öğrencilerin fiziksel performans özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2022-2023 öğretim yılı ara tatili fırsatından yararlanılarak Eurofit yetenek ve beceri testleri yapıldı. Spor Kenti Kocaeli’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın vizyonuyla ve sporun gelişimine verdiği büyük destekle, genç yetenekler Türk sporunun gelişmesi için uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM TAKİBİ

SPORTAM’da gelişmiş spor ülkelerinde kullanılan sporcu performans yönetimi ilke ve uygulamalarıyla genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Eğitim takvimi dönemi süresince sistematik olarak yapılan Eurofit yetenek ve beceri testleri daha önceki testlerle karşılaştırılarak güncelleniyor ve böylece öğrencilerin gelişim takibi sağlanıyor.

YETENEKLİ ÇOCUKLARI TESPİT EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla hayata geçirilen ücretsiz Spor Okulları Yetenekli Sporcularına Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hayata geçirdi. Bu kapsamda 06-14 yaş grubu 621 öğrencinin katıldığı fiziksel performans testleri 15-16 Kasım tarihleri arasında GEBZESEM ve 15-18 Kasım tarihleri arasında da Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

ANTRENÖRLER TARAFINDAN GÖZLEM YOLUYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları’nda alanında uzman antrenörler tarafından gözlem yoluyla 32 bine yakın sporcu arasından Başiskele’den 65, Çayırova’dan 44, Darıca’dan 82, Derince’den 70, Dilovası’dan 76, Gebze’den 21, Gölcük’ten 28, İzmit’ten 93, Kandıra’dan 42, Karamürsel’den 19 Kartepe’den 39 ve Körfez’den 42 olmak üzere toplam 621 öğrenciye uygulandı.

ALT YAPI TAKIMLARINA DA YAPILACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) 06-14 yaş arasındaki öğrencilerin ilk olarak boyu ve kilosu ölçülüyor. Ardından öğrenciler, merkezde görevli test ekibi gözetiminde Flamingo Denge, Disklere Dokunma, Otur-Eriş Esneklik, Durarak Uzun Atlama, El Kavrama Kuvveti, Mekik, Bükük Kol Tutunma, 10x5 metre Çeviklik Koşu ve 20 metre Mekik Koşusu olmak üzere toplam 9 ayrı testlere tabi tutuluyor. Aynı testler program dâhilinde geçmiş yıllarda da uygulandığı gibi Kocaeli’ndeki Amatör Spor Kulüplerinin alt yapı takımlarına da yapılacak.