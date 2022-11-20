Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışını belgesel gösterimiyle andı

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım’da Ata’yı anma programı gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Son Yolculuk Zor Veda” isimli belgesel film gösteriminin gerçekleştirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, belgesel filmin tarih danışmanları Numan Gülşah, Feyzullah Yavuz Ulugün, Atatürk’e dair anılarını paylaşan Aynur Özalp, kentimizde faaliyet gösteren çok sayıda STK’nın temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

“ATAMIZI ÖLÜMSÜZLÜĞE UĞURLADIK”

Belgesel gösterimi öncesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Vedalar zordur. İnsanın boğazında nasıl da düğümleniverir kelimeler. Kelimeler susar. Gözler konuşur. Sonra o gözlerden akan yaşlar aslında her şeyi anlatır. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, milletinden aldığı güçle, hayatı pahasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik eden Ata'mızı, bundan tam 84 yıl önce ölümsüzlüğe uğurladık."

“YAVUZ ZIRHLISIYLA İZMİT’E GELDİ”

Bir 10 Kasım sabahı kapandı o masmavi gözler. Ve bir 10 Kasım sabahı ağladı, o yoktan var ederek yücelttiği millet. İzmit iki defa veda etti Ata’sına. Biri Dolmabahçe’de birisi de İzmit Tren Garı’nda. Atatürk’ün naaşı önce İstanbul’dan İzmit’e getirecek olan ve Atamızın ‘Bu gemiyle uzun bir yolculuk yapmak isterim’ dediği Yavuz zırhlısına konuldu. Yavuz zırhlısından alınan Atatürk'ün naaşı, İzmit Tren İstasyonu’na götürüldü.

“ONU GÖRMEDEN SEVDALISI OLDUK”

Daha sonra Ata'larına son saygı görevi yapan İzmitlilerin yüreklerinde derin acılar bırakarak buradan Beyaz Tren’le Ankara'ya uğurlandı. İzmitliler vefatından önce de Ata’mızı kentimizde sık sık ağırlama şerefine nail olmuştu. Ne mutlu onu görenlere, o dönemde yaşayanlara. Onu hiç görmediğimiz halde ona bu kadar sevdalı olabilmek hiçbir lidere nasip olmamıştır.

“HİÇBİR SORUDAN KORKMAYAN BİR LİDERDİ”

Gerek İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra yaptığı ziyaret İzmit’in çok önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk İzmit’te ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirdiğinde, gerek Ankara’dan İstanbul’a dönüşlerinde sık sık İzmit’e uğramayı ihmal etmemişti. O basın toplantısında kıymetli müjdeler verilmişti. Atatürk o basın toplantısında ‘Bana ne isterseniz sorabilirsiniz’ diyerek aslında sansürün olmadığını ve hiçbir sorudan korkmadığını göstermiştir.

“MÜJDELERİ İZMİT’TE SIRALADI”

Cumhuriyet ile yönetileceğimizin müjdesi ilk o toplantıda verildi. O toplantıda yanında bulunan Halide Edip için ‘Paşam Halide hanımı mebus olarak görebilecek miyiz?’ sorusuna ‘Kadınlar eninde sonunda bu hakkı alacaktır’ dedi. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinden 11 yıl önce bu sözü söyledi. Avrupa toplumları bile 1934’ten çok sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi.

“İZMİTLİLER HER ZİYARETİ İPLE ÇEKTİ”

Böylesine geleceğe ışık saçan bir liderdi Atatürk. İzmitliler de her ziyaretinde Atatürk’ü bağrına basmış, bir sonraki ziyaretini de iple çekmişti. Ama işte, Ata’mızın İzmit’i son ziyareti 19 Kasım günü oldu. 84 yıl geçti aradan. Ne mutlu ki bizler Atatürk’ün önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan bir ulusun şanslı çocuklarıyız.

“DEHASI HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ANLAŞILIYOR”

Evlatlarımız da Atatürk’ün ilkeleri ışığında, onun çizdiği medeniyet ve çağdaşlık yolunda hiç yorulmadan yürüyerek, O’na en büyük hediyeyi vermiş olacak. Buna da hiçbirimizin şüphesi yok. Önderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı ile ülkemizin bağımsızlaştıran, Cumhuriyet’i kuran, yaptığı devrimlerle bize modern bir ülke bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ün değeri ve dehası her geçen gün daha fazla anlaşılıyor.

“YARINLARI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Milletimiz olarak da bizlere düşen en büyük görev, O’nun açtığı kutlu yoldan ilerlemek.

Bu görevi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla hep birlikte var gücümüzle çalışacak ve aydınlık yarınlarımızı yine hep birlikte inşa edeceğiz. Bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum huzurlarınızda.

“MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUM”

Bu belgeseli biz yapmadık. Yapımcı Levent Akçay’a, Yönetmen Koray Sıpçıkoğlu ve Onur Azad Yılmaz’a, Tarih Danışmanlığı yapan büyüklerimiz Numan Gülşah ve Yavuz Ulugün’e şükranlarımı sunuyorum. Biz sadece teknik ve lojistik destek veriyoruz. Ata’mızın ebediyete intikalinin 84. Yıldönümünde, eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarmak için çok çalışacağımızı bir kez daha yineliyor; Ata’mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

TARİHİN TANIĞI AYNUR ÖZALP O ANLARI ANLATTI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’te uğurlandığı anlara şahitlik eden Aynur Özalp duygu dolu konuşmasında, “5 yaşındaydım Atatürk’ün naaşı İzmit’e getirildiğinde. O feryatlar, hıçkırıklar hala kulaklarımdadır. Yaşanan hüzün anlatılabilecek gibi değildi. Ne mutlu ki Mustafa Kemal gibi harika bir insana sahibiz” dedi. Özalp ayrıca programda babasının da Atatürk ile olan anısını katılımcılarla paylaştı.

“GÖZYAŞI SEL GİBİ AKTI”

Belgesel filmin tarih danışmanlarından Feyzullah Yavuz Ulugün, “İzmit o gün nüfusunu ikiye katlamıştı. 35 bin İzmitlinin ötesinde, birçok insan köylerden, komşu illerden gelmişlerdi ve uzun saatler Atatürk’ü beklediler son bir kez görebilmek için. Ata’nın naaşını taşıyan tren bütün İzmit’in sel gibi gözyaşı akıttığı bir törenle haykırışlar içinde hareket ediyor. İstasyondan Ulugazi İlkokulunun olduğu noktaya kadar tren 2 saatte gidebiliyor. İnsanların kendilerini trenin önüne atmasından dolayı kenardaki haykırmalardan dolayı 2 saate gidebiliyor. Böyle üzücü ama saygı ve vefa içeren bir yolculuktan sonra Ata’mız Ankara’ya varıyor” dedi.

“CUMHURİYET İZMİT’TEN DUYURULDU”

Belgesel filmin tarih danışmanlarından Numan Gülşah ise konuşmasında, “Atatürk’ün naaşını taşıyan tren İzmit’ten yola çıkmadan önce birçok insan akşam gerçekleştirilecek törene hazırlandı. Çok önemli bir gün bugün. Cumhuriyetin ilanı 16 Ocak’taki basın toplantısında yapılmıştı. O yüzden cenaze İzmit’ten trenle Ankara’ya gönderildi. Cenazede gözyaşları sel olmuştu. Filmin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ANILARINI ANLATTILAR

Koray Sıpçıkoğlu ve Onur Azad’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Yolculuk Zor Veda” belgesel filminde Atatürk’ün vefatı olan 10 Kasım ve 19 Kasım 1938 aralığı yer alıyor. Proje içerisinde Donanmanın düzenlediği, Dolmabahçe’den İzmit’e kadar olan hazırlık ve tören işleyişi, Atatürk ile anıları olan ve tören gününe tanıklık edenler, Atatürk koleksiyoneri ve Atatürk ile ilgili kitaplarıyla tanınan yazar Hanri Benazus’un Atatürk ile ilgili anıları yer alıyor.