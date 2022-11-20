Her ilçeye Skate Park inşa edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen sportif yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Sağlıklı genç nesiller için spor yapılmasını teşvik eden ve destek olan Büyükşehir, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştıracak. Bu kapsamda Büyükşehir, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Türkiye’de giderek yaygınlaşan kaykay tutkusunun Kocaeli’de de gönül rahatlığı içerisinde yapılabileceği bir parkı bu kezDerince’ye kazandırıyor.
DERİNCELİ GENÇLER İPLE ÇEKİYOR
Daha önce Başiskele’yeSkate Park (kaykay pisti) kazandıran, son olarak Başkan Büyükakın’ın da katıldığı açılış töreni ile Karamürsel kapalı yüzme havuzu yanına inşa edilen parkta 840 metrekare kaykay alanını hizmete sunan Büyükşehir, şimdi de Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisine gençlerin güven içerisinde adrenalin tutkusu yaşayabileceği Skate Park inşa edecek. Bu bağlamda bin 260 metrekarelik alanda kurulacak Skate Park alanının alt betonunu atan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimodüler parçaların montajına da başladı. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde Skate Park keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, sırasıyla tüm ilçelerde kaykay pisti alanları oluşturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.