Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 – OGM Ormanspor: 65

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz xx, Mesut Öztürk xx, Özkan Talo xx
KBB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xx 6, Hakan Şanlı x, Desure Tyrone Buie xxx 16, Burak Can Dilmaç x 4, Cihan Amasyalı xx 7, İbrahim Yıldırım xxx 13, Yalım Olcay x, Mert Ulutaş xx 3, Murat Erensoy xx 7, Mete Tekçevik x 3, Eren Beyaz xxx 11
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
OGM Ormanspor: Ali Ulaş Peker x, Benoit Mbala Mendzana xx 8, Oğuzhan Tosun xx 13, Furkan Ayça xxx 13, Utku Yücedağ xx 2, Hazer Avcı xxx 8, Oktay Gürel x, Burak Erol xxx 10, Murat Atar x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 9
Başantrenör: Özgür Adıgüzel
1. Periyot: 12-16 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 34-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 51-42 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.