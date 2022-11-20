KOÜ’de sınav gerginliği!

ÖSYM 2022 yılının üçüncü ALES sınavı için hazırlıklar başladı. Bugün saat 10.15 itibariyle çeşitli yerlerde sınava giren öğrenciler, okulların önlerine gelerek sınav saatini bekledi. Sınavdan bir süre önce gelip içeri girmeyi bekleyenlerin yanı sıra, sınava koşarak gelen ve son dakikada yetişen öğrenciler de oldu. Kocaeli’nin Umuttepe kampüsünde sınava giren öğrenciler, değerli eşyalarını koyacak güvenli yer bulamadığı için zor durumda kaldı. 150 dakika (2 buçuk saat) süren sınavın bitmesini bekleyen öğrenci yakınları kampüsün etrafında bekledi. Ayşegül Can isimli öğrenci sınava yarım saat öncesinde gelmesine rağmen arabasının anahtarını bırakacak güvenli bir yer bulamadığı için sınava alınmadı.

ANAHTAR YÜZÜNDEN SINAVA GİREMEDİ

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ayşegül Can, “Ben buraya yarım saat öncesinden geldim tüm eşyalarımı arabada bıraktım ama arabamın anahtarını bırakacak yerim yok. Bana kantine bırakmam gerektiğini söylediler orası da yeterince güvenli değil bence. Benim daha önce arabam çalındı. Sınav yerinde ya da güvenlik yanında değerli eşyalarımızı bırakacak bir yerin olması gerekiyor. Yine de gittim bırakmaya geldiğimde kapıları kapatmışlardı. İçerideki görevli beni gönderdiği halde geri geldiğimde içeri almadı” ifadelerine yer verdi.

“KOLAYLIK SAĞLANMALI”

Kocaeli Üniversitesi’nde sınava girecek olan Vedat Bal: “İkinci dönem yüksek lisans başvurularından önce yapılan bir sınav olduğu için ayrıca heyecanlıyım. Bazı arkadaşlar eşyalarını bırakacak yer aradığı için ayrıca stres yaptı. Keşke eşyaları güvenle emanet edebileceğimiz bir yer olsaydı bunun için kantin yetersiz. Çünkü herkesin yakını eşlik edemeyebiliyor. Böyle bir durumda insanlara kolaylık sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında herkesin sınavının iyi geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.