İnşaat malzemeleri satın alınacak

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Kocaeli İli Körfez İlçesinde İki Adet Camide Kullanmak Üzere Nervürlü Demir Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...