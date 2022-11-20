6 İlçede elektrik kesintisi

SEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün planlı elektrik bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında 20 Kasım (bugün) Kocaeli' de; Gebze, İzmit, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Çayırova, olmak üzere 6 ilçede elektrik kesintisi yapacak.

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