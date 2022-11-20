VELİDER Başkanı Irmak’tan öneriler: "Öğrencilerin beslenme ve su ihtiyaçları karşılanmalı"

Öğrenci Veli Der Kocaeli Şubesi’nin kongresi geçtiğimiz ay yapıldı. Göksal Yılmaz’ın aday olmadığı kongrede yönetimde olan Ayşe Irmak başkan seçildi. Önceki gün gazetemizi ziyaret eden çiçeği burnunda dernek başkanı Ayşe Irmak, özellikle öğrencilerin beslenme ve su ihtiyaçlarına dikkat çekti.

BESLENME VE SU SORUNU

Başkan Irmak, “Son bir yılda her şeye zam geldi. Veliler, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta. Öğrenciler beslenme çantalarını dolduramıyor. Kimi öğrenciler, okulda kuru ekmek yiyecek durumda. İşte tam da bu noktada öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir plan oluşturup, öğrencilere okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için seferber olmalı. Özellikle de taşıma sistemiyle okula gelen öğrenciler büyük bir mağduriyet içinde. Aile, çocuğunun beslenme çantasını dolduramıyor, beslenmeye ayırdığı parayı, servise veriyor. Durum böyle olunca, çocuğun beslenme çantası dolmuyor, çocuk da okulda yarı aş bir vaziyette derslere giriyor” dedi.

OKULLARA SU ARITMA CİHAZI KONSUN

Başkan Irmak, ayrıca okullardaki su sorununa da dikkat çekti. Irmak, “Okullar maalesef içme suyu yok. Öğrenciler gidip tuvaletteki musluktan su içiyorlar. Son zamanlarda basından takip ediyoruz, Yuvacık Barajı’nda su kalmamış, Sapanca Gölü’nden su takviyesi yapılıyor. Okullarda sebil olmadığı için, çocuklar tuvaletteki musluktan gölden akan suyu içiyor. Buradan yerel yönetimlere sesleniyorum; Her okula içme suyu için sebil koysunlar. Bu sayede çocuklar gönül rahatlığıyla içme suyunu içsinler. Ya da okulun bir yerine musluk konsun, bu musluğa arıtma cihazı takılsın. Çocuklar arıtma cihazından akan suyu içsin. Bu da bir çözüm. Yetkililer, gerek beslenme ve gerekse okullardaki su sorununa mutlaka bir çözüm bulmalı. Zira ileriki zamanlarda büyük sağlık sorunları yaşanabilir” dedi.

IRMAK SORUNLARI DİLE GETİRDİ

Öğrenci Veli Der Kocaeli Şubesi Başkanı Ayşe Irmak, geçtiğimiz hafta basın toplantısı yaparak sorunları dile getirdi. kocaeliözel.com adresinde yayınlanan basın açıklamasında Irmak, eğitimde alarm zillerinin çaldığını ifade etti.

ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ VERİLMELİ

Öğrenci Veli Der Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, salgın ve derinleşen ekonomik krizle birlikte yoksullaşma en çok çocuklarımızı etkilediğini söyledi. Basın açıklaması yapan Irmak, şu açıklamalarda bulundu; “Eğitim harcamaları biz veliler için en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi. Geldiğimiz koşullarda artık çocuklarımızın eşit, nitelikli eğitim hakkını dahi konuşamıyoruz. Çocuklarımızın gıdaya erişememesi, çocuklarımızın açlığı ve okul terkleri temel sorunumuz haline geldi ”dedi. Yalnızca 2020 verileri bile ülkemizdeki çocukların %44,3’ünün açlıkla, yoksullukla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini söyleyen Irmak, “Son 2 yılda yapılan devasa zamlar düşünüldüğünde en az iki çocuğumuzdan biri açlıkla karşı karşıya.

KANTİNDE BİR TOSTUN FİYATI 12-15 TL

Belirlenen taban fiyatlar üzerinden öğle yemeği ücreti 35-36 TL’den başlıyor. Okul kantinlerinden ulaşılabilecek en ucuz besin olan tostun ücreti 12-15 TL… İki çocuklu bir aile için bile çocukların yalnızca okul saatinde ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyeti ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı ülke gerçekliğinde aylık gelirinin üçte birini aşıyor.Dünya genelinde ücretsiz okul yemeğinin uygulandığı ülkelerde ücretsiz okul yemeğinin çocukların fiziksel gelişimindeki yetersizliğin önüne geçilmesi, akademik başarının artırılması, yoksulluğun etkisinin, okul terkinin, devamsızlığın azaltılması başta olmak üzere en önemli önlem başlığı olduğu verilerle açıkça belirtiliyor.Ücretsiz okul yemeği bir an önce başlatılmalıdır.



EĞİTİM DESTEĞİ VERİLMELİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2020-2021 istatistiklerine göre 5-17 yaş grubunda 1 milyon 200 bin 892 çocuk örgün eğitim dışında. Devamsızlar ve okul kaydı olup gitmeyenler bu sayıya dahil değil. Açıköğretimde kayıtlı öğrenci sayısı ise 1 milyon 738 bin 198.Örgün eğitim içinde gösterilen ancak yalnızca 1 gün okula giden, velilerin ve çocukların beyanına göre ise o bir günde dahi çalıştırılmaya devam edilen okul dışına çıkan, ”çocuk işçi” haline getirilen mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı ise son 7 ay içerisinde 160 bin sayısından 1 milyona ulaştı. Yoksulluğun artışından kaynaklı ülke tarihi boyunca görülmemiş kitlesel bir okul terki yaşanıyor. Her çocuk bir yaşam, hepimizin ortak geleceği.Okula geri dönüşlerin sağlanması, okul terkinin artışının önüne geçilmesi için yoksulluk sınırı altında yaşayan tüm çocuklar tespit edilmeli, ihtiyacı olan tüm çocuklara acilen eğitim desteği verilmelidir.

EĞİTİME YETERLİ BÜTÇE AYRILMALIDIR!

Eğitimde yaşadığımız sorunların en önemli nedeni eğitime yeterli bütçenin ayrılmamasıdır.2023 Mali Bütçe Kanunu teklifinde her ne kadar rakamsal olarak eğitime ayrılan bütçe bir önceki yılın iki katı gibi görünse de aslında gerçek bu değildir. 2022’de MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı %10,79 iken bu oran 2023 bütçesinde %9,64’e gerilemiştir. Eğitime ayrılan bütçede sorunlarımızın bu denli derinleşmesine rağmen artış değil, ciddi bir gerileme söz konusudur.

BU TERCİH POLİTİK BİR TERCİHTİR

Milyonlarca çocuğumuzun örgün eğitim dışına çıktığı, eğitimine devam etmeye çalışan milyonlarca çocuğumuzun ise açlıkla, yoksullukla baş başa kaldığı bugünlerde ülkemizin en büyük sorunu çocuklarımızın geleceğidir, eğitimdir. Bütçedeki bu rakamlar olanakların daralması veya seçeneksizlik değildir. Bir tercihtir. Bu tercih politik bir tercihtir. Ve bu tercih çocuklarımızdan, eşit, parasız, kamusal eğitimden yana değildir. Kaynaklar sınırlı sözlerine ikna değiliz.



SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ

Söz konusu olan özel okullar olduğunda, çocuklarımızı “çocuk işçi” yapmak için ayrılan kaynaklar olduğunda milyonlarca liralık kaynağın buralara aktarıldığını biliyoruz. Sosyal devletin görevi mazeret üretmek değil, çözüm üretmektir.1998’de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe %30,03 iken bu oran son 20 yıl içerisinde her geçen yıl ve özellikle bu yıl yaşadığımız ciddi sorunlara ve ihtiyaçlara rağmen neden bu denli düşürülmüştür?Çocuklarımızı, bugünümüzü ve geleceğimizi kaybediyoruz.Eğitime acilen yeterli bütçe ayrılmalıdır.



MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) UYGULAMASINA SON VERİLMELİ

Mesleki eğitim merkezleri çocukların okullardan koparılmasının, yasalarımıza ve evrensel çocuk haklarına rağmen çocuklarımızın eğitim hakkından sorumlu olan MEB eliyle 13 yaşından itibaren “çocuk işçi” haline getirilmesinin temel aracı haline getirilmiştir.Son 7 ay içerisinde MESEM’lerdeki sayının 160 binden 1 milyona ulaşması çocuklarımızın, ailelerinin tercihi değil, yoksulluktan kaynaklı çaresizliktir.Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere imzalanan protokollerle çok sayıda farklı iş yerlerinde çocuklarımız kölelik koşullarında çalıştırılmakta, çocuklara ücret adı altında verilen rakamlar biz velilerin, halkın kaynaklarından aktarılmakta çocuklarımız bizim vergilerimizle bedava işgücü, “çocuk işçi” haline getirilmektedir. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) uygulamasına son verilmelidir.Sayıları 1 milyona ulaşan çocuklarımıza çıraklık adı altında verilen 1658 TL, kalfalık adı altında verilen 2763 TL çocuklara eğitim desteği olarak verilmeli, çocuklarımızın bir an önce okullarına geri dönüşü sağlanmalıdır.

BARINMA KAMUSAL BİR HAKTIR

Çocuklarımızın barınma sorunu en güncel ve acil sorunlarımızdan biri haline geldi. Artan ev kiraları, özel yurt ücretlerinin yüksekliği, yetersiz KYK yurtları nedeniyle öğrenciler yaşadıkları şehirler dışında üniversite tercihi yapamaz, kazandıkları yerlere kayıt yaptıramaz, kayıt yaptırıp üniversiteye başladıklarında ise kayıtlarını dondurmak zorunda kalarak eğitimlerine devam edemez oldular. Barınma sosyal devletin sorumluluğudur.Barınma kamusal bir haktır, ödediğimiz vergiler kamusal hizmet verilmesi içindir, tüm çocuklarımıza ücretsiz, kamusal barınma hakkı sağlanmalıdır.

Milyonlarca çocuğumuz okul öncesi eğitime ulaşamamakta

Eğitim sürecinin en önemli aşaması başlangıç evresi, okul öncesi eğitimdir. Kamu okullarında okul öncesi eğitimin ihtiyaçları veliler üzerinden karşılanmaktadır. Verilmesi istenen ücretler ve yeterli okul öncesi eğitim okulu, sınıfı olmamasından kaynaklı olanaksızlıklar ve biz velilerin yaşadığı maddi yetersizlikler nedeniyle milyonlarca çocuğumuz okul öncesi eğitime ulaşamamaktadır. Okul öncesine ulaşamayan çocuklar ilkokula da eşitsiz koşullarda başlamakta bu eşitsizlik tüm eğitim sürecini ve geleceğini olumsuz etkilemektedir.

OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ

Bu yakıcı soruna rağmen 20. Milli Eğitim Şurası’nda okul öncesi din eğitiminin yaygınlaştırılması ve zorunlu eğitim kapsamına alınmasının amaçlanması ile birlikte 4-6 yaş Kuran kurslarına hız verildi. Çocuklarımızın ihtiyacı olan çocuğun üstün yararını esas alınmasıdır. 4-6 yaş arası çocuklarımızın ihtiyacı soyut bilgiyi dayatan pedagojik ve bilimsel olmayan bir eğitim süreci değil eşit, ücretsiz, kamusal, laik, bilimsel niteliğin esas alındığı okul öncesi eğitimdir.

TELAFİSİ OLMAYACAK UYGULAMALAR

Çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişiminde telafisi olmayacak uygulamalara son verilmeli, eğitimin okul öncesi de başta olmak üzere her aşaması yalnızca MEB eliyle ve okul öncesi eğitim almış eğitimciler, eğitimin her kademesinde alanın liyakatine sahip öğretmenler eliyle sürdürülmelidir. Okul öncesi eğitim tüm çocuklarımıza kamusal, bilimsel, eşit, ücretsiz sağlanmalıdır.



Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir!

Eğitimde yaşanılan devasa sorunlara rağmen öğretmenlerimiz çocuklarımızın yaşamına dokunmak için tarifi imkansız emekler vermekte ve aylardır haklarına ve çocuklarımızın eğitim hakkına ciddi zararlar verecek Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı itirazlarını sürdürmektedir. Öğretmenlerimizin aday öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen sıfatları ile ayrıştırılması öğretmenlerimizde, çocuklarımızda ve biz velilerde dönüşü olmayan kırılmalara, eğitimde sorunların daha da katlanarak artışına neden olacaktır.Bu kanun öğretmenlere sorulmadı. Bu kanun biz velilere sorulmadı. Hayatında bir kez dahi sınıfa girmemiş, bir çocuğun yaşamına, umutlarına dokunmamış kişiler tarafından kapalı kapılar arkasında çıkarılan bu kanunu kabul etmiyoruz.



EŞİT İŞ, EŞİT ÜCRET, EŞİT HAKLAR

Öğretmenlerimizin ekonomik ve mesleki açıdan desteklendiği bir çalışma ortamı tüm çocuklarımız için kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkının kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilmelidir. Tüm öğretmenler için yoksulluk sınırının üstünde eşit iş, eşit ücret, eşit haklar, kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Çocuklarımızın yaşamları için kaygılıyız. Çocuklarımızı her gün kaygıyla, korkuyla okula göndermek istemiyoruz. Bu kaygıyı, korkuyu bizlere yaşatmaya kimsenin hakkı yok.



GÜVENLİ EĞİTİM HAKKI

Okullar bize ait, bizim vergilerimizle ayakta. Vergilerimizin çocuklarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkı, güvenli eğitim hakkı için kullanılmasını istiyoruz.Biliyoruz ki bu sorun aynı zamanda ülkemizin her yerinde on binlerce çocuğun, velilerin ve öğretmenlerin de yaşadığı bir sorundur.Okulumuz için ve aynı sorunu yaşayan yüzlerce okul için bugün bir kez daha çocuklarımızın eğitim hakkından, yaşamlarından sorumlu olan yetkilileri uyarıyoruz.2022-2023 eğitim öğretim yılının 1.ara tatili öncesinde yalnızca 9 hafta içinde yaşadığımız sorunlar dahi satırlara, sayfalara sığmamaktadır.

ÇOCUKLAR OKULA AÇ GİTMESİN

Çocuklarımız en kıymetlilerimiz. Ülkemizin geleceği, ve biz her yeni güne kaygıyla başlıyoruz. Sesimiz duyulana kadar çocuklarımızın okullara aç gitmediği, yoksulluktan kaynaklı okullarını terk etmek zorunda bırakılmadığı, çocuk yaşta işçileştirilmediği, deprem riski nedeniyle yaşamları için kaygı yaşamadığı günleri kazanıncaya kadar tüm demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Kamusal, laik, eşit, parasız, nitelikli eğitim tüm çocuklarımızın en temel hakkıdır.”