Mamik İnşaat, yeni projelerle sürekliliğini devam ettiriyor

Mamik İnşaat’ın ortakları Haluk Mamik ve Faruk Mamik, yaptıkları projeler ve gündemle ilgili açıklamalar bulundu. Ortak açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu; Uzun yıllardır Kuyumculuk ve inşaat sektörlerinde değer katmaya, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin ekonomik çarkının dönmesine katkı sağlamakta olan bir firmayız. Son yıllarda; 2018 krizi, pandemi gibi global krizleri de yaşamış ve atlatmış bulunuyoruz, bu tarz krizler hali ile enflasyonist bir ortam oluşturmuş olup, iş insanlarını ve ülkemizi tüm dünyayı etkilediği gibi etkilemiştir.

FİRMANIN MARKA GÜCÜ

Bu durumlara rağmen Mamikler İnşaat olarak enflasyon öncesi sattığımız gayrimenkullerin projeler bitmeden 4 katına kadar prim yaptığı halde müşterilerimizden herhangi bir fiyat farkı talep etmedik kendilerinin kazanç sağlamasına vesile olup belirlediğimiz tarihlerde projelerimizi teslim etmek için mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, firmamızın marka gücünü, dürüstlüğünü ortaya koyarak tüm müşterilerimiz ile kazanç ve konfor odaklı anlayışımızı sürdürerek yeni projeler ile sürekliliğimizi devam ettiriyoruz.

İSTİHDAMA DESTEK OLUYORUZ

Ülkemiz ve kentimizin farklı bölgelerinde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 210.000 m2 inşaat alanı inşa etmeyi planladık. Dürüstlük ve kalite en önemli ilkelerimizdir. Yatırımlarımız ile ülke ekonomisine değer katmaya yabancı yatırım ağımızı da geliştirip, istihdama destek olup, döviz girişi sağlamaya devam edeceğiz.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Mamikler İnşaat olarak teslimine çok kısa süre kalan Zümrüd-ü Anka 1 ve Zümrüd-ü Anka 2 bunun yanı sıra teslim ettiğimiz, Orka Life 2’nin hemen karşısında Orka Boutique projemiz, ardından Mamik Reform projemiz, Orka Heaven, Mamik Revna , İkon Bulvar projemiz ve Zümrüd-ü Anka 3, Gölcük İkon Bulvar 2, Kabaoğlu’dan satın aldığımız Residence proje alanımız ve Muğla/Bodrumda Mamikler Bodrum Yalıkavak villa projemiz ile 9 adet projemizin çoğunun hazırlıklarını bitirmiş olup, bir kaç projemizin hazırlıkları uzman kadromuz ile üzerlerinde titizlikle çalışmalar yaparak devam etmektedir.