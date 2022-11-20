USTAM Projesi amacına ulaşıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansı dahil eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurların bir arada bulunduğu istihdam odaklı projeden eğitim alan kursiyerler ise oldukça memnun.

BU İŞİ EN İYİ BEN YAPARIM DİYENLER

Pandemi sonrasında kendini geliştirmek ya da bir işte en iyisi olmak isteyen vatandaşların tercih ettiği USTAM Kocaeli projesine kayıt olan vatandaşların eğitimleri devam ediyor. Kursiyerler, paydaş kurumların atölyelerinin yanı sıra KO-MEK SEKA Kaynak Atölyesinde kurulan alt yapısı tamamlanmış sınıflarda eğitim görmeye devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde devam eden kurslarda bu işi en iyi ben yaparım diyen aranan elamanlar yetişiyor.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER

USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. Alt yapısı hazırlanan otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, Fiber optik ve kaynak çeşitlerinin yer aldığı sınıflarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

KARI KOCA BİRLİKTE EĞİTİM ALIYORLAR

Alanında uzman eğiticilerin geliştirdiği müfredatla nitelikli eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. KO-MEK kapsamında “Otomotiv” branşı eğitimine katılan Gülten ve Turan İçöz çifti eğitimlerin neşe kaynağı oldu. Gülten İçöz, ‘’Kendi arabam var ama hiçbir şey bilmiyordum bende arabamı daha rahat kullanabilmek için otomotiv branşı eğitimlerine katıldım. Buraya eşimle birlikte geliyorum biz bu fırsatı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

BAŞVURU İÇİN

USTAM Kocaeli Projesiyle “Ne iş olsa yaparım” değil “ben bu işin ustasıyım” diyen nitelikli elemanlar arasında olmak isteyen gençlerimiz www.ustamkocaeli.comadresinden başvurularını yapabilirler.