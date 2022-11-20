Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

Kocaelispor
35 Gökhan Değirmenci
5 Diogo Aleksis Özçakmak
4 Alpay Çelebi
19 Atila Turan
6 Mehmet Taş
10 Tayfun Aydoğan
14 Kubilay Yavuz
32 Mehmet Yılmaz
80 Beykan Şimşek
9 Okan Eken
77 Samed Ali Kaya
Yedekler
17 İsmet Yumakoğulları
71 Yiğit Canguru
7 Cem Ekinci
11 Hazarhan Karaca
20 Mehmet Sak
22 Bedirhan Yıldız
41 Yiğitali Bayrak
45 Mesut Can Tunalı
99 Yusuf Efe Yaman
48 Mertan Öztürk
TEKNİK DİREKTÖR
FIRAT GÜL
Diyarbekirspor
35 Kurtuluş Yurt
5 Melih Mursal
17 Enes Subaşı
46 İsa Baltacı
77 Şerif Doğan
4 Baran Işık
20 Seymen Yağmur
11 Berkay Ceylan
78 Cihan Aydın
6 Rıdvan Bingöl
75 Ozan Karabacak
Yedekler
25 Mücahit Çıra
3 Bilal Özer
14 Fatih Çiplak
28 Umut Can Kanber
61 Muhammed Sarıkaya
58 Ömer Gül
9 Emrullah Sayar
10 İlker Sayan
99 Kutay Kurt
TEKNİK DİREKTÖR
Zafer Şahin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.