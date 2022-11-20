20 Kas 2022 - 13:30- Spor G: 20 Kas 2022 - 13:42

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

2.Lig temsilcimiz Kocaelispor'un, Diyarbekirspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'i belli oldu
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask
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Kocaelispor

35 Gökhan Değirmenci

5 Diogo Aleksis Özçakmak

4 Alpay Çelebi

19 Atila Turan

6 Mehmet Taş

10 Tayfun Aydoğan

14 Kubilay Yavuz

32 Mehmet Yılmaz

80 Beykan Şimşek

9 Okan Eken

77 Samed Ali Kaya

Yedekler

17 İsmet Yumakoğulları

71 Yiğit Canguru

7 Cem Ekinci

11 Hazarhan Karaca

20 Mehmet Sak

22 Bedirhan Yıldız

41 Yiğitali Bayrak

45 Mesut Can Tunalı

99 Yusuf Efe Yaman

48 Mertan Öztürk

TEKNİK DİREKTÖR

FIRAT GÜL

Diyarbekirspor

35 Kurtuluş Yurt

5 Melih Mursal

17 Enes Subaşı

46 İsa Baltacı

77 Şerif Doğan

4 Baran Işık

20 Seymen Yağmur

11 Berkay Ceylan

78 Cihan Aydın

6 Rıdvan Bingöl

75 Ozan Karabacak

Yedekler

25 Mücahit Çıra

3 Bilal Özer

14 Fatih Çiplak

28 Umut Can Kanber

61 Muhammed Sarıkaya

58 Ömer Gül

9 Emrullah Sayar

10 İlker Sayan

99 Kutay Kurt

TEKNİK DİREKTÖR

Zafer Şahin
# Aydın, Kocaelispor

20 Kas 2022 - 13:30 - Spor

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