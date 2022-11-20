20 Kas 2022 - 13:46- Ekonomi G: 20 Kas 2022 - 13:49

Çelik: Küçük aile işletmeleri desteklenmeli

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük aile işletmelerine ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
Çelik: Küçük aile işletmeleri desteklenmeli mask
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçük aile işletmelerinin önemine dikkat çekerek “ Dünya tarımına baktığımızda yüzde 90 civarına yakını küçük ölçekli aile çiftliklerinden oluşuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıdaların büyük çoğunluğunu küçük aile işletmeleri sağlıyor. Dolaysıyla da tarımdaki en büyük kitle olmasıyla birlikte küçük aile işletmeleri ülke tarımının bel kemiğidir.  Küçük aile işletmelerimiz hem bölgesel anlamda ekonominin canlanmasını sağlar hem de tarımın sürdürülebilir olması açısından önemli rol oynar. Dolayısıyla ülkemizde tarımsal işletmelerin yüzde 85’inin küçük aile işletmelerinden oluşması nedeniyle bu konunun üzerinde öncelikli olarak durulması önem arz etmektedir” dedi.

TARIMA DESTEK VERİLMELİ

Çelik, küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek,“ Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ülkemizin gıda güvencesinin devamı açısından çok önemlidir. Küçük aile işletmeleri zarar etse de tarımı terk etmeyip üretimine devam etmektedir. Bu nedenle aile işletmelerinin yaşatılması bir zorunluluktur. Ancak tarımsal desteklemelerin ağırlıklı olarak aile işletmelerine yönelik olması gerekirken, büyük işletmeler bu desteklerden önemli bir pay almaktadır. Dolayısıyla küçük aile işletmeciliğini ön planda tutarak desteklemelerin artırılması tarımdaki sürdürülebilirliğin en temel çözümlerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

20 Kas 2022 - 13:46 - Ekonomi

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