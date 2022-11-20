Sahte ekspertiz belgesi zararlara mal oluyor!

Türkiye'de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrollerin gerçekleştirilmesi.

YETERLİLİK BELGESİ

Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hukuki yollarla hakkını araması için mutlaka kurumsal, TSE ve hizmet yeterlilik belgesine sahip oto ekspertiz şirketlerini tercih etmesini tavsiye eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde haberlere de yansıyan kilometre düşürme karşısında verilen emsal karar, sahte ekspertiz belgelerinin ortaya çıkardığı mağduriyetleri tekrar gözler önüne serdi. Binlerce oto ekspertiz işletmesinden kurumsal ve güvenilir olanlar iki elin parmağını geçmiyor." dedi.