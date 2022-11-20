20 Kas 2022 - 13:50- Ekonomi G: 20 Kas 2022 - 13:52

Sahte ekspertiz belgesi zararlara mal oluyor!

Ülke çapında 300 noktada hizmet veren Pilot Garage, yetkisiz ve merdiven altı oto ekspertiz noktalarının son yıllarda dramatik şekilde arttığına, sahte ekspertiz belgesi nedeniyle mağdur sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerken, tüketicilere bir takım uyarılarda bulundu
Sahte ekspertiz belgesi zararlara mal oluyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrollerin gerçekleştirilmesi.

YETERLİLİK BELGESİ

Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hukuki yollarla hakkını araması için mutlaka kurumsal, TSE ve hizmet yeterlilik belgesine sahip oto ekspertiz şirketlerini tercih etmesini tavsiye eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde haberlere de yansıyan kilometre düşürme karşısında verilen emsal karar, sahte ekspertiz belgelerinin ortaya çıkardığı mağduriyetleri tekrar gözler önüne serdi. Binlerce oto ekspertiz işletmesinden kurumsal ve güvenilir olanlar iki elin parmağını geçmiyor." dedi.
# türkiye, Araç, karar

20 Kas 2022 - 13:50 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.905.152 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ticaride dizelin yerini elektrikliler alıyor! mask
Ticaride dizelin yerini elektrikliler alıyor!
‘Aralıkta doğal gaz fiyatı değişmeyecek’ mask
‘Aralıkta doğal gaz fiyatı değişmeyecek’
Fındık fiyatları yükselişte mask
Fındık fiyatları yükselişte
16 bin çiftçiye hibe mazot desteği mask
16 bin çiftçiye hibe mazot desteği
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı mask
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı
Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyor mask
Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyor
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL