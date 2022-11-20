Sahte ekspertiz belgesi zararlara mal oluyor!

Türkiye'de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrollerin gerçekleştirilmesi.
YETERLİLİK BELGESİ
Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hukuki yollarla hakkını araması için mutlaka kurumsal, TSE ve hizmet yeterlilik belgesine sahip oto ekspertiz şirketlerini tercih etmesini tavsiye eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde haberlere de yansıyan kilometre düşürme karşısında verilen emsal karar, sahte ekspertiz belgelerinin ortaya çıkardığı mağduriyetleri tekrar gözler önüne serdi. Binlerce oto ekspertiz işletmesinden kurumsal ve güvenilir olanlar iki elin parmağını geçmiyor." dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.