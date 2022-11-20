'Suya göre tarım' planı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce 'Suya göre tarım' ilkesinden hareketle 'Sektörel Su Tahsis Planları' (SSTP) hazırlandı. 6 havzada tamamlanan, 11 havzada hazırlık çalışması devam eden planlar ile su miktarı, çiftçilerin ve gıda sanayisinin ihtiyaçları göz önüne alınarak ürün deseni belirlenirken, az su ile maksimum gelir elde edilmesi hedefleniyor.