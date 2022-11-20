20 Kas 2022 - 15:21- Ekonomi G: 20 Kas 2022 - 15:30

Kocaeli’nin yüzde 27’si yerli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Kocaeli’nin yerli nüfusu yüzde 27,61 olarak tespit edildi
Kocaeli’nin yüzde 27’si yerli mask
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İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermekte. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Türkiye'nin en yerli ili yüzde 93.73 ile Şanlıurfa oldu. Yerli nüfusu en az olan ile ise yüzde 14,34 ile İstanbul… Kocaeli’nin yerli nüfusu ise yüzde 27,61 olarak açıklandı. (Yenişafak)

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAPORA GÖRE İLLER VE YERLİ NÜFUS ORANI

Adana                         yüzde 58,76

Adıyaman                   yüzde 92,73

Afyonkarahisar           yüzde 88,26

Ağrı                            yüzde 91,06

Aksaray                      yüzde 84,40

Amasya                      yüzde 79,64

Ankara                        yüzde 29,29

Antalya                       yüzde 43,91

Ardahan                     yüzde 86,63

Artvin                          yüzde 86,12

Aydın                         yüzde 61,98

Balıkesir                     yüzde 70,44

Bartın                         yüzde 81,94

Batman                       yüzde 78,87

Bayburt                      yüzde 76,17

Bilecik                        yüzde 59,25

Bingöl                         yüzde 88,25

Bitlis                           yüzde 86,51

Bolu                            yüzde 70,24

Burdur                        yüzde 78,08

Bursa                          yüzde 50,58

Çanakkale                   yüzde 68,91

Çankırı                        yüzde 82,83

Çorum                        yüzde 89,85

Denizli                        yüzde 73,27

Diyarbakır                  yüzde 85,00

Düzce                         yüzde 74,35

Edirne                         yüzde 70,73

Elazığ                         yüzde 80,83

Erzincan                     yüzde 71,96

Erzurum                      yüzde 88,78

Eskişehir                     yüzde 58,07

Gaziantep                   yüzde 65,78

Giresun                       yüzde 88,16

Gümüşhane                yüzde 79,91

Hakkâri                       yüzde 88,07

Hatay                          yüzde 89,19

Iğdır                           yüzde 84,08

Isparta                        yüzde 75,19

İstanbul                      yüzde 14,34

İzmir                           yüzde 38,50

Kahramanmaraş          yüzde 91,53

Karabük                      yüzde 65,19

Karaman                     yüzde 78,37

Kars                            yüzde 87,56

Kastamonu                 yüzde 84,68

Kayseri                       yüzde 69,57

Kilis                            yüzde 82,07

Kırıkkale                     yüzde 70,34

Kırklareli                    yüzde 65,63

Kırşehir                       yüzde 75,61

KOCAELİ                    yüzde 27,61

Konya                         yüzde 82,91

Kütahya                      yüzde 83,55

Malatya                      yüzde 77,64

Manisa                       yüzde 69,93

Mardin                        yüzde 88,76

Mersin                        yüzde 56,00

Muğla                         yüzde 55,34

Muş                            yüzde 89,57

Nevşehir                     yüzde 81,09

Niğde                         yüzde 84,34

Ordu                           yüzde 90,58

Osmaniye                   yüzde 72,73

Rize                            yüzde 83,34

Sakarya                       yüzde 69,08

Samsun                       yüzde 80,44

Siirt                             yüzde 86,27

Sinop                          yüzde 84,52

Sivas                           yüzde 88,95

Şanlıurfa                     yüzde 93,73

Şırnak                         yüzde 88,31

Tekirdağ                     yüzde 35,15

Tokat                          yüzde 87,30

Trabzon                      yüzde 87,22

Tunceli                        yüzde 73,01

Uşak                           yüzde 76,58

Van                             yüzde 84,75

Yalova                        yüzde 32,62

Yozgat                        yüzde 88,07

Zonguldak                  yüzde 74,72

# türkiye, Ankara, Sakarya, Aydın

20 Kas 2022 - 15:21 - Ekonomi

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