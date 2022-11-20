Kocaeli’nin yüzde 27’si yerli

İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermekte. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Türkiye'nin en yerli ili yüzde 93.73 ile Şanlıurfa oldu. Yerli nüfusu en az olan ile ise yüzde 14,34 ile İstanbul… Kocaeli’nin yerli nüfusu ise yüzde 27,61 olarak açıklandı. (Yenişafak)

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAPORA GÖRE İLLER VE YERLİ NÜFUS ORANI

Adana yüzde 58,76

Adıyaman yüzde 92,73

Afyonkarahisar yüzde 88,26

Ağrı yüzde 91,06

Aksaray yüzde 84,40

Amasya yüzde 79,64

Ankara yüzde 29,29

Antalya yüzde 43,91

Ardahan yüzde 86,63

Artvin yüzde 86,12

Aydın yüzde 61,98

Balıkesir yüzde 70,44

Bartın yüzde 81,94

Batman yüzde 78,87

Bayburt yüzde 76,17

Bilecik yüzde 59,25

Bingöl yüzde 88,25

Bitlis yüzde 86,51

Bolu yüzde 70,24

Burdur yüzde 78,08

Bursa yüzde 50,58

Çanakkale yüzde 68,91

Çankırı yüzde 82,83

Çorum yüzde 89,85

Denizli yüzde 73,27

Diyarbakır yüzde 85,00

Düzce yüzde 74,35

Edirne yüzde 70,73

Elazığ yüzde 80,83

Erzincan yüzde 71,96

Erzurum yüzde 88,78

Eskişehir yüzde 58,07

Gaziantep yüzde 65,78

Giresun yüzde 88,16

Gümüşhane yüzde 79,91

Hakkâri yüzde 88,07

Hatay yüzde 89,19

Iğdır yüzde 84,08

Isparta yüzde 75,19

İstanbul yüzde 14,34

İzmir yüzde 38,50

Kahramanmaraş yüzde 91,53

Karabük yüzde 65,19

Karaman yüzde 78,37

Kars yüzde 87,56

Kastamonu yüzde 84,68

Kayseri yüzde 69,57

Kilis yüzde 82,07

Kırıkkale yüzde 70,34

Kırklareli yüzde 65,63

Kırşehir yüzde 75,61

KOCAELİ yüzde 27,61

Konya yüzde 82,91

Kütahya yüzde 83,55

Malatya yüzde 77,64

Manisa yüzde 69,93

Mardin yüzde 88,76

Mersin yüzde 56,00

Muğla yüzde 55,34

Muş yüzde 89,57

Nevşehir yüzde 81,09

Niğde yüzde 84,34

Ordu yüzde 90,58

Osmaniye yüzde 72,73

Rize yüzde 83,34

Sakarya yüzde 69,08

Samsun yüzde 80,44

Siirt yüzde 86,27

Sinop yüzde 84,52

Sivas yüzde 88,95

Şanlıurfa yüzde 93,73

Şırnak yüzde 88,31

Tekirdağ yüzde 35,15

Tokat yüzde 87,30

Trabzon yüzde 87,22

Tunceli yüzde 73,01

Uşak yüzde 76,58

Van yüzde 84,75

Yalova yüzde 32,62

Yozgat yüzde 88,07

Zonguldak yüzde 74,72