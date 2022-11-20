Necdet Güler, Necmettin Metin’in anılarını yazdı

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Gazetemiz yazarı Necdet Güler, ‘Bir zamanlar Makedonya’ kitabıyla Üsküplü Necmettin Metin’in anılarını yazdı. Salı günü 14.00-18.00 saatleri arasında İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde kitap tanıtımı ve sergisi gerçekleştirilecek. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal, herkesi kitap tanıtımı ve sergisine davet etti.