Teşekkürler Gökhan! 1-0

Kocaelispor sezonun 15. maçında Diyarbekirspor’u konuk etti. İlk 10 dakika dışında maça bir türlü giremeyen yeşil siyahlılar bir kez daha beklentilerin altında kaldı. Maçın 90+4. dakikasında Diyarbekir ekibinde Berkay atılan uzun top sonrası kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Berkay’ın vuruşunda Gökhan sağına uzanarak topu son anda kurtardı ve yeşil siyahlılar maçı 1-0 kazanarak puanını 34’e çıkardı. Gökhan’ın adeta ipten aldığı yeşil siyahlılar haftaya cumartesi Karacabey ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbekir maçında sarı kart gören Atila ile cezalı olduğu için Bursa’daki maçta forma giyemeyecek.

BEYKAN ASİST, SAMED ALİ GOL

Kocaeli Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan Kocaelispor 6. dakikada öne geçti. Beykan son çizgi üzerinden Samed Ali’ye şık bir pas verdi. Samed de kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. 8 ve 10. dakikalarda da gole yaklaşan yeşil siyahlılar çerçeveyi göremezken ilk yarının sonuna kadar pozisyon bulamadı.

2’Yİ BİR TÜRLÜ BULAMADIK

Kocaelispor ikinci yarıda da topla oynasa da ikinci golü bir türlü bulamadı. Yeşil siyahlılar Tayfun, Beykan ve Mertan ile pozisyonlar buldu ancak fileleri göremedi. Maçın 90+4. dakikasında maçın kader pozisyonu yaşandı. Savunma arkasına sarkan Berkay kaleci Gökhan’ı karşısında gördü ve topu iyi yere gönderdi. Sağına uzanan Gökhan avuçları ile gole izin vermedi. Bu pozisyon dışında başka bir atak olmadı ve Kocaelispor yine oyun olarak sınıfta kaldığı maçı 1-0 kaybetti.

FIRAT GÜL BİR KEZ DAHA İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Maçın son bölümlerinde tribünden ciddi protestolar yaşandı. Oynanan oyuna ve düşme hattındaki rakibi karşısında skoru koparamayan takıma tepki gösteren 12. adam maçın ardından kaleci Gökhan’a sevgi gösterisinde bulunurken, Teknik Direktör Fırat Gül’ü bir kez daha istifaya davet etti. 15. haftada Karacabey deplasmanda Ankara Demir’i 3-1 mağlup olurken, İskenderun deplasmanda Kırşehir’i 3-1, Buca ise sahasında Adıyaman’ı 5-1’lik skorlarla geçti. Yeşil siyahlılar haftaya cumartesi Karacabey ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Sezgin Şahbaz x, Giray Kara xx

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Alpay Çelebi xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Mehmet Taş xx, Okan Eken xx (Mertan

Caner Öztürk dk.72 x), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mesut Can Tunalı dk.72 x), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx (Mehmet Sak dk.72 x), Samed Ali Kaya xxx (Cem Ekinci dk.82 ?), Beykan Şimşek xxx (Bedirhan Yıldız dk.88 ?)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Yiğitali Bayrak, Yiğit Canguru, Yusuf Efe Yaman

Teknik Direktör: Fırat Gül

Diyarbekir Spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt xx, Baran Işık x, Nuri Melih Mursal xx, Rıdvan Bingöl x (Onat Kutay Kurt dk.56 x), Berkay Ceylan xx, Enes Subaşı xx, Seymen Yağmur x (Emrullah Sayar dk.88 ?), İsa Baltacı x, Ozan Karabacak x (İlker Sayan dk.56 xx), Şerif Doğan xx, Cihan Aydın x (Muhammed Sarıkaya dk.90 ?)

Yedekler: Mücahit Çıra, Bilal Özer, Fatih Çiplak, Umut Can Kanber, Ömer Gül

Teknik Direktör: Zafer Şahin

Gol: Samed Ali Kaya (dk.6) (Kocaelispor)

Sarı Kart: Atila Turan (Kocaelispor)