20 Kas 2022 - 16:50- Siyaset G: 20 Kas 2022 - 16:55

BTP’nin yükselişine dikkat!

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) yükselen bir grafiği var. Atatürk ile silgili söylemleri ve ekonomi ile ilgili açıklamaları, dikkat çekici. BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı, BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu ve parti temsilcileri önceki gün gazetemizi ziyaret etti.Kendileriyle bir süre sohbet ettik
BTP’nin yükselişine dikkat! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kayacı’ya, “Bağımsız Türkiye Partisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Haydar Baş Hocavefat ettikten sonra BTP’nin nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak konusuydu. Oğlu Hüseyin Baş, babasının izinde aynı yol haritasıyla yola devam ediyor. BTP’nin daha önce Atatürk’ü pek benimsemediği, Aleviliği benimsemediği, muhafazakar bir görüntü içinde olduğu algısı vardı. Ama, bu algının yanlış olduğu görüldü. Zira Haydar Baş Hocanın Atatürk ile ilgili kitapları, Alevilikle ilgili söylemleri, Türkiye bakış acısı, ekonomi modelleri, bu algıyı yıktı. Haydar Baş hocanın ekonomi modelinin Rusya’da uygulamaya koyulması, bütün dikkatleri BTP üzerine çekti.

6’LI MASAYA GİRMESİ

Ayrıca BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, 6’lı masaya girme çabası ve 6’lı masanın şimdilik sessiz kalması, bu konunun Türkiye’de konuşulması, televizyonlarda, gazetelerde dile getirilmesi, Bağımsız Türkiye Partisi için müthiş bir reklam oldu. BTP’nin müthiş bir reklamı oldu. BTP’yi bilmeyenler de bu sayede bu partinin adını duydu, adını ezberledi. Milyonlarca lira harcansaydı, bu kadar iyi bir reklam olamazdı” dedim.

**

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı da, “Bir gazeteci olarak bu söylemleri sizden duymak bizim için sevindirici. Daha önce partimizle ilgili çok yanlış algılar yaratılmak istendi, ama bunda başarılı olunamadı. Lideriniz Haydar Baş Hoca’nın ne kadar donanımlı olduğunu anlatmama gerek yok. Oğlu Hüseyin Baş, partimizin genel başkanı oldu. Hüseyin Baş, sırf Haydar Baş’ın oğlu olduğu için genel başkan olmadı, o da çok donanımlı. Çok marifetli, çok bilgili, lider özelliği olan bir kişi.

**

Şunu ifade etmeliyim ki Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye her geçen gün kötüye gidiyor. Bizimi ekonomi modelimiz var, ama iktidar kendi bildiğini okuyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprüler, büyük maliyetlere mal oluyor. Bu köprüleri devlet yapmalıydı. Köprüleri birkaç iş adamı yapacağına, bunu 100 iş adamına bölseniz, denetimini yapsanız, hem daha ucuza mal olurdu, hem de yıllarca birkaç iş adamına Hazineden para vermek zorunda kalınmazdı. Türkiye’nin partimize ihtiyacı var, bunu da genel başkanımıza olan ilgiden anlıyoruz” dedi.

**

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı ile yaptığımız sohbetin bir bölümünü size aktardım. Bağımsız Türkiye Partisi’nin ülke gündemiyle ilgili söylemlerini takip ediyorum. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın çok doğru tespitleri var. Eğer seçmen iktidara alternatif bir parti arıyorsa, BTP’nin de bir alternatif olduğunu görmeli diye düşünüyorum.

# türkiye, Atatürk

20 Kas 2022 - 16:50 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.905.152 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kılıçdaroğlu kardeşinin evinde taziye verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşinin evinde taziye verdi
İYİ Partili Güner Çiçekli’den adaylık açıklaması! mask
İYİ Partili Güner Çiçekli’den adaylık açıklaması!
Akar'dan Kılıçdaroğlu ailesine taziye ziyareti mask
Akar'dan Kılıçdaroğlu ailesine taziye ziyareti
SP Karamürsel, Karapınarlılar ile buluştu mask
SP Karamürsel, Karapınarlılar ile buluştu
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı mask
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı
Gölcük'te esnaf ve vatandaşı kış günü zora soktu “Kendimizi sahipsiz hissediyoruz” mask
Gölcük'te esnaf ve vatandaşı kış günü zora soktu “Kendimizi sahipsiz hissediyoruz”
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL