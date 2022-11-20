BTP’nin yükselişine dikkat!

Kayacı’ya, “Bağımsız Türkiye Partisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Haydar Baş Hocavefat ettikten sonra BTP’nin nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak konusuydu. Oğlu Hüseyin Baş, babasının izinde aynı yol haritasıyla yola devam ediyor. BTP’nin daha önce Atatürk’ü pek benimsemediği, Aleviliği benimsemediği, muhafazakar bir görüntü içinde olduğu algısı vardı. Ama, bu algının yanlış olduğu görüldü. Zira Haydar Baş Hocanın Atatürk ile ilgili kitapları, Alevilikle ilgili söylemleri, Türkiye bakış acısı, ekonomi modelleri, bu algıyı yıktı. Haydar Baş hocanın ekonomi modelinin Rusya’da uygulamaya koyulması, bütün dikkatleri BTP üzerine çekti.

6’LI MASAYA GİRMESİ

Ayrıca BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, 6’lı masaya girme çabası ve 6’lı masanın şimdilik sessiz kalması, bu konunun Türkiye’de konuşulması, televizyonlarda, gazetelerde dile getirilmesi, Bağımsız Türkiye Partisi için müthiş bir reklam oldu. BTP’nin müthiş bir reklamı oldu. BTP’yi bilmeyenler de bu sayede bu partinin adını duydu, adını ezberledi. Milyonlarca lira harcansaydı, bu kadar iyi bir reklam olamazdı” dedim.

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BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı da, “Bir gazeteci olarak bu söylemleri sizden duymak bizim için sevindirici. Daha önce partimizle ilgili çok yanlış algılar yaratılmak istendi, ama bunda başarılı olunamadı. Lideriniz Haydar Baş Hoca’nın ne kadar donanımlı olduğunu anlatmama gerek yok. Oğlu Hüseyin Baş, partimizin genel başkanı oldu. Hüseyin Baş, sırf Haydar Baş’ın oğlu olduğu için genel başkan olmadı, o da çok donanımlı. Çok marifetli, çok bilgili, lider özelliği olan bir kişi.

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Şunu ifade etmeliyim ki Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye her geçen gün kötüye gidiyor. Bizimi ekonomi modelimiz var, ama iktidar kendi bildiğini okuyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprüler, büyük maliyetlere mal oluyor. Bu köprüleri devlet yapmalıydı. Köprüleri birkaç iş adamı yapacağına, bunu 100 iş adamına bölseniz, denetimini yapsanız, hem daha ucuza mal olurdu, hem de yıllarca birkaç iş adamına Hazineden para vermek zorunda kalınmazdı. Türkiye’nin partimize ihtiyacı var, bunu da genel başkanımıza olan ilgiden anlıyoruz” dedi.

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BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı ile yaptığımız sohbetin bir bölümünü size aktardım. Bağımsız Türkiye Partisi’nin ülke gündemiyle ilgili söylemlerini takip ediyorum. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın çok doğru tespitleri var. Eğer seçmen iktidara alternatif bir parti arıyorsa, BTP’nin de bir alternatif olduğunu görmeli diye düşünüyorum.