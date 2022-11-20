Yabancı uyruklu genci darp ettiler

Adem Yavuz Mahallesi 2350 Sokak'ta yabancı uyruklu M.S.E. (22) ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen M.S.E, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.