Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan iki araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Körfez kesimi İstanbul istikametinde şüphelendiği iki aracı durdurdu. Araçlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve E.E, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.