SEDAŞ’ın Düzce Muhtar Dernek Başkanları ile Etkin İletişim Buluşması

SEDAŞ yöneticilerinin muhtar dernek başkanları ile buluşmaları aralıksız devam ediyor. Düzce’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Muhtar Dernek Başkanları ile bir araya gelen SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Toplantıya, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, Şebeke Yatırımı Müdürü Gökhan Öztürk, Düzce Bölge Müdürü Serkan Yiğit, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Düzce Bölge Yöneticileri, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Tacettin Kaval ve Düzce İlçelerinin Muhtar Dernek Başkanları katıldı. SEDAŞ, muhtar dernek başkanlarıyla etkin iletişim yürütmek amacıyla bu ziyaretleri düzenli olarak hayata geçiriyor.
Toplantıda SEDAŞ’ın 2 milyonu aşkın müşterisine kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerinin altını çizen SEDAŞ yöneticileri; “İl ve ilçelerimizdeki eksik görülen noktalara kısa sürede hizmet götürmek için vatandaşlarımıza en yakın yöneticiler olan muhtarlarla iletişim halindeyiz. Müşteri memnuniyetini artırmayı ve muhtarlarımızla iş birliğini önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında bu önemli rolü üstlenen muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Düzce Bölge Müdürü Serkan Yiğit’in elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin sunumu ve SEDAŞ tanıtım filminin ardından Enerji Çalışanları Haftası olması nedeniyle, muhtar dernek başkanları SEDAŞ yöneticilerini tebrik ederek başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.