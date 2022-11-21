Ünlü Spor Yorumcusu hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by- pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Uluç’un vefat haberini program yapımcısı ve spor yazarı Faik Çetiner sosyal medyadan duyurdu. Çetiner, “Hıncal Uluç, vefat etti. Uluç ailesinin başı sağolsun..” ifadelerini kullandı. Spor yorumcusu ve köşe yazarı Hıncal Uluç, temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN HINCAL ULUÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.



HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Uluç’un subay olan babası Fuat Uluç’un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Hıncal Uluç’un babası Çaldıran’a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya geldi.

İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirdi. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören Uluç, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Yankı'da çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazdı. Uluç, 1990 yılından bu yana Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.