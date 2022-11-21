21 Kas 2022 - 09:46- Eğitim G: 21 Kas 2022 - 09:49

Aromatik bitki kursları KO-MEK’te

KO-MEK’te tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kurslarına katılanlar aldıkları sertifikayla devlet teşviki için başvurabiliyor
Aromatik bitki kursları KO-MEK’te mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), son zamanlarda kendisine olan ilgi her geçen gün artan ve bu sayede yenibir istihdam alanı haline gelen tıbbi aromatikbitki yetiştiriciliğine önem veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde başlatılan desteklemeyle katma değeri yüksek tıbbi ve aromatikbitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun daha da yaygınlaştırılması için KO-MEK’te eğitimler devam ediyor.

330 KURSİYER EĞİTİM ALDI

KO-MEK geride bıraktığımız dönemlerde de açılan kurslar sayesinde şimdiye kadar 330 kursiyere tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda eğitim verdi. Kocaeli’nde artık yaygın hale gelen ve birçok vatandaşın bu konuda eğitim alarak ekmeye başladığı tıbbi ve aromatik bitkiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan distilasyon tesisi sayesinde satılarak üreticinin aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor.

BÜYÜKAKIN’DAN TARIMSAL KALKINMAYA DESTEK

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi(TABİP) sayesinde milyonlarca fide toprakla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından gerçekleştirilen uygulanabilir projeler sayesinde artık köylüler daha bilinçli ve emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARIMA BÜYÜK DESTEK

KO-MEK’te eğitim alan Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olan distilasyon tesisini ziyaret ederek aromatik bitkilerin işlenmesini yakından inceledi. Aromatik bitkilerin tarladan satışına kadar olan yolculuğuna şahit olankursiyerler yapılan işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 42 dekar alanı kapsayan tesiste su buharı yöntemiyle uçucu yağlar elde edilerek katma değeri yüksek ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılmak için hazırlanıyor.

TIBBI AROMATİK VE BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSLARI KO-MEK’TE

Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, günümüzde önemli bir yer edinmeye başladı. Devlet desteği alınması ile birlikte geçim kaynağı haline gelen Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Kocaeli’nde vatandaşlardan ilgi görüyor. KO-MEK de bu çerçevede gelen talepleri değerlendirerek yeterli başvurunun oluşturulduğu kurs merkezlerinde eğitimleri açarak vatandaşlar Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu vermeye devam ediyor.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK EĞİTİM

KO-MEK tarafından verilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunda ilk önce bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Bu kapsamda kursiyerler, bitkilerin özelliklerini, yetiştirilmesini, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgileri ediniyor. Teorik bilgiler pratik eğitimle desteleniyor. Bu aşamada, tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler tanımlanarak, ekim, bakım ve hasat gibi uygulamalar sahada gösteriliyor. Bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusu da yine pratik uygulamada kursiyerlere aktarılıyor.

GEBZE’DEN KO-MEK MEVLANA KURS MERKEZİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nindistilasyon merkezini ziyaret eden kursiyerlerden Murat Güler, ‘’Elektrikçiyim ama özellikle aromatik bitki yetiştirmek için KO-MEK’ten eğitim almak istedim. Gebze’den gelerek Mevlana KO-MEK kurs merkezinde eğitim alıyorum. Tıbbiaromatik bitkiler her alanda kullanılabilir ve sağlıklı olduğu için bu alanda yetiştirici olmak istiyorum. KO-MEK kurslarını seviyorum ve bu alanda kendimi geliştirmek için ilgimi çeken tüm kurslardan faydalanmak istiyorum’’ dedi.

 

KO-MEK SERTİFİKASI DEVLET TEŞVİKİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirmek için KO-MEK sertifikası adeta altın değerinde anlam taşıyor. Tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri almak için KO-MEK sertifikası önemli bir altlık oluşturuyor. Bu nedenle branşa Kocaeli’nin yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş gelerek eğitim alıyor.

 

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21 Kas 2022 - 09:46 - Eğitim

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