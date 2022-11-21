Başkan Özlü, “Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi” ni anlatacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi kapsamında“ Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi” ile 20 projeyi geride bırakarak hibe almaya hak kazanan Başiskele Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün proje detaylarını anlatacağı bilgilendirme toplantısı Başiskele Sahili’nde özel bir restoranda 22 Kasım Salı günü saat 10:30’da gerçekleştirilecek.

NİTELİKLİ GENÇ PERSONELLER YETİŞECEK

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde istihdam seferberliğine ilçede büyük katkı sunan Başiskele Belediyesi, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (BAŞKİM) ardından Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi’ni de hayata geçiriyor. Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan proje kapsamında Başiskele sınırları içerisindeki imalat sanayi firmalarının ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak bu firmaların nitelikli eleman ihtiyaçlarının giderilmesi ve verilecek uygulamalı atölye eğitimleriyle nitelik kazandırılan gençlerin istihdama kazandırılması sağlanacak ve genç işsizliğin azaltılması hedeflenecek.

2 MİLYON 258 BİN TL’LİK HİBE ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen “Genç Başiskele Genç İstihdam” projesini Başiskele Belediyesi yürütecek. 2 milyon 258 bin TL’lik yatırımla ilçedeki yeni mezun ve işsiz gençler, kurulacak mesleki atölyeler ile mesleki donanımlarının artırılması ve ilçede imalat sanayinde yer alan firmaların talep ettiği nitelikte personelin yetiştirilmesi sağlanacak.

ÜÇ FARKLI ATÖLYEDE EĞİTİMLER VERİLECEK

Başiskele Belediyesi ve MARKA yetkililerinin katılımıyla geçen hafta ilk toplantı gerçekleştirilirken, proje süreciyle ilgili taraflar bilgi alışverişinde bulundular. Toplantıda projenin çalışma takvimi ve detayları da netleşmeye başladı. 18 ay boyunca sürecek olan projeyle ilçede 3 farklı atölyede 10 kişilik kursiyerlerle eğitimler verilmeye başlanacak.

UZMAN EĞİTMENLER EĞİTİM VERECEK

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği uzman eğitmenler tarafından Başiskele Belediyesi’nin oluşturacağı atölyelerde eğitimler verilecek. Projede iştirakçi olarak yer alan firmalar, atölyelerde kurs sürecini başarıyla tamamlayan gençlerin ihtiyaç duyulan açık iş pozisyonlarında istihdam edilmelerini sağlayacaklar.

20 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce illerinden yapılan 20 proje arasından yapılan eleme sonucunda Başiskele Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi, birinci olarak hibe almaya hak kazandı.