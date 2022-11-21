Ara tatil bitti! Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. 14 Kasım’da başlayan ve 9 gün süre tatil sonrası ilkokul, ortaokul ve liselerde 19 milyon öğrenci bugün okullarına giderek ders başı yaptı. Ara tatilde öğrenciler değil bu sefer öğretmenler ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları’ sınavına girdi. 81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı. Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili (15 tatil), 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yılın ikinci ara tatili 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler, 24 Nisan 2023 tarihinde okullara dönüş yapacak.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023