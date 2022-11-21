Ara tatil bitti! Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. 14 Kasım’da başlayan ve 9 gün süre tatil sonrası ilkokul, ortaokul ve liselerde 19 milyon öğrenci bugün okullarına giderek ders başı yaptı. Ara tatilde öğrenciler değil bu sefer öğretmenler ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları’ sınavına girdi. 81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı. Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili (15 tatil), 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yılın ikinci ara tatili 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler, 24 Nisan 2023 tarihinde okullara dönüş yapacak.
2022-2023 MEB TAKVİMİ
Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.