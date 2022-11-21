2 İlçede su kesintisi

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve Gebze ilçelerinde şebeke nedeniyle bugün su kesintisi yaşanacak. İşte, şebeke arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak olan mahalleler:
GÖLCÜK
İpek Yolu Mah., Şirinköy Mah., Piyalepaşa Mah., Beylikbağı Mah.
10:00:25 ile 11:00:41 saatleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
GEBZE
Beylikbağı Mah., Deniz Mah., Sırasöğütler Mah., Köşklü Çeşme Mah., Osmangazi Mah., İstasyon Mah., Osman Yılmaz Mah.
10:01:58 ile 12:00:08 saatleri arasında ARZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.