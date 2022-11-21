2 İlçede su kesintisi

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve Gebze ilçelerinde şebeke nedeniyle bugün su kesintisi yaşanacak. İşte, şebeke arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak olan mahalleler:

GÖLCÜK

İpek Yolu Mah., Şirinköy Mah., Piyalepaşa Mah., Beylikbağı Mah.

10:00:25 ile 11:00:41 saatleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

GEBZE

Beylikbağı Mah., Deniz Mah., Sırasöğütler Mah., Köşklü Çeşme Mah., Osmangazi Mah., İstasyon Mah., Osman Yılmaz Mah.

10:01:58 ile 12:00:08 saatleri arasında ARZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.





