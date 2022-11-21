21 Kas 2022 - 10:59- Ekonomi G: 21 Kas 2022 - 11:03

Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

Tarımsal girdi fiyatları eylülde yıllık yüzde 138,15 artışla rekor tazeledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül’e ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı
Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor mask
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Buna göre, Tarım-GFE 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 91,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,41 arttı. Geçen ay yıllık bazda yüzde 135,06 artışla rekor kıran tarımsal girdi enflasyonu, eylülde rekor tazelemiş oldu.

GÜBREYE BİR YILDA YÜZDE 226,63 ZAM

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,91 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,02 yükseliş yaşandı. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 38,73 ile veteriner harcamaları ve yüzde 66,12 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 226,63 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 193,88 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,27 ile hayvan yemi ve yüzde 0,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 6,62 ile enerji ve yağlar oldu.

21 Kas 2022 - 10:59 - Ekonomi

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