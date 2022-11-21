Cüzdanını kaybetti, basketbol sahasına çadır kurdu

İstanbul'da yaşayan Ali Taştemel (28), Sakarya'ya kamp yapmaya gitmek için dün evinden ayrıldı. Önce Kocaeli'ye gelen Taştemel, alışveriş yapacağı sırada cüzdanını kaybettiğini anladı. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Taştemel, cüzdanı olmayınca Sakarya'ya gidemedi. Büyük mağduriyet yaşayan genç adam, saatin de geç olması sebebiyle Yahyakaptan Ömer Türkçakal Parkı'nda bulunan basketbol sahasında çadır kurdu.

Geceyi çadırını kurduğu basketbol sahasında geçiren Taştemel, "İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir seyahat için Kocaeli'de bulunuyorum. Cüzdanımı kaybettiğim için Yahyakaptan'da kalmak zorunda kaldım. Seyahat ve gezginliği seviyorum. Ben aslında Sakarya'ya gidiyordum. Böyle bir aksilik olduğu için burada kalmak zorunda kaldım" dedi.



Taştemel, Sakarya'ya gidebilmek için geceyi geçirdiği parktan ayrıldı.