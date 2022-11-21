Cüzdanını kaybetti, basketbol sahasına çadır kurdu

İstanbul'da yaşayan Ali Taştemel (28), Sakarya'ya kamp yapmaya gitmek için dün evinden ayrıldı. Önce Kocaeli'ye gelen Taştemel, alışveriş yapacağı sırada cüzdanını kaybettiğini anladı. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Taştemel, cüzdanı olmayınca Sakarya'ya gidemedi. Büyük mağduriyet yaşayan genç adam, saatin de geç olması sebebiyle Yahyakaptan Ömer Türkçakal Parkı'nda bulunan basketbol sahasında çadır kurdu.
Geceyi çadırını kurduğu basketbol sahasında geçiren Taştemel, "İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir seyahat için Kocaeli'de bulunuyorum. Cüzdanımı kaybettiğim için Yahyakaptan'da kalmak zorunda kaldım. Seyahat ve gezginliği seviyorum. Ben aslında Sakarya'ya gidiyordum. Böyle bir aksilik olduğu için burada kalmak zorunda kaldım" dedi.
Taştemel, Sakarya'ya gidebilmek için geceyi geçirdiği parktan ayrıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.