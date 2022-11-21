21 Kas 2022 - 11:17- Siyaset G: 21 Kas 2022 - 11:22

Gürel, “Esnafın dükkan bulma sıkıntısı had safhaya ulaştı”

Gölcük Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İlçe Başkanı Fikret Gürel,  haftalık olağan basın açıklamasında Gölcük çarşı merkezinde yapılacak olan  kentsel dönüşüm sürecinde esnafın durumu ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gürel, “Dönüşüm bölgesinde işlerini yapan dükkan sahibi veya kiracı esnafın dükkan bulma sıkıntısı had safhaya ulaştı” dedi
Gürel, “Esnafın dükkan bulma sıkıntısı had safhaya ulaştı” mask
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“Merkezdeki dönüşüm süreci ise her geçen gün daha da merak uyandıran bir hal aldı”

Başkan Gürel yaptığı açıklamada, “2015 yılında ilçemizde kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı, bunun da üç bölgeyi kapsayacağı dile getirilmişti. Geçen zaman içerisinde eski sanayi sitesi ve Denizevler bölgesini kapsayan kentsel dönüşüm projeleri, farklı yerlerde yapılmaları dolayısıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirildi. Merkezdeki dönüşüm süreci ise her geçen gün daha da merak uyandıran bir hal aldı. Halkımızın bizlere ana muhalefet görevini verdiği ilçemizde, kentsel dönüşüm projesine, ranta dönüşmemesi kaydıyla destek vereceğimizi her zaman belirtiyoruz ki Gölcük’ün genel anlamda bir dönüşüme ihtiyacı olduğu kesin. Eski ve güçsüz bina stokunun azaltılması, yeni ve daha güçlü binalarla modern bir Gölcük’ün inşa edilmesi adına kentsel dönüşüm projesinin gerekli olduğunu her fırsatta ifade ettik. Fakat son dönemde, özellikle dönüşüm bölgesinde işlerini yapan dükkan sahibi veya kiracı esnafın dükkan bulma sıkıntısı had safhaya ulaştı” dedi.

“Esnafımız mağdur olmamalı”

Sözlerine devam eden Başkan Gürel, “ İlçemizde ticari hayatlarını devam ettiren, evlerine ekmek götüren esnafımızın bu dönemde yalnız kaldığını görüyoruz. Az sayıda olan boş dükkanlar ya esnafın maddi gücüne uygun olmuyor ya da yeterli derecede büyük değil. Bu da esnafın dükkan bulma konusunda sıkıntı yaşadığını açıkça gösteriyor. Eski sanayi sitesi alanına prefabrik dükkan konulması da ayrı bir muamma. Esnafa kendi imkanları ile prefabrik dükkan açabilecekleri iletilirken buradaki sürenin de sınırlı olduğunu dile getiriyorlar. Sonuç olarak esnafımız, dönüşüm sıkıntısı ve dükkan bulma konusunda büyük sorunlar yaşıyor ve bunun bir çözüme kavuşturulması gerekmekte. Esnafımız mağdur olmamalı” dedi.

21 Kas 2022 - 11:17 - Siyaset

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