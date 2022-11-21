21 Kas 2022 - 11:24- Gündem

İşkur, açık iş ilanları

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. İş başvurusu için tıklayın... İş engelli başvurusu için...