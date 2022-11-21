Gülümse Kafe Lavanta’da kış molası

Vatandaşların doğa ile iç içe kalabildiği, İzmit'in yeni cazibe merkezi Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta geçtiğimiz aylarda faaliyete açılırken, İzmitliler tarafından çok sevildi. Büyük rağbet gören Gülümse Kafe Lavanta, büyük bölümünün açık alan olması ve havaların soğuması ile 22 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında hizmete ara verecek.
PARK ALANI AÇIK
Yaz sezonunda tekrar açılacak olan Gülümse Kafe Lavantanın yanı sıra park kısmı kış sezonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kışın ayrı bir manzaraya sahip olan Lavanta Park, İzmitlilerin uğrak noktalarından olacak. Halkın çok beğendiği Gülümse Kafe Lavanta da bahar sezonunda İzmitlileri yeniden ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.