26 Kasım’da açılıyor!

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Malta Mahallesinde yaşayan vatandaşların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa ettiği ve geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başlayan Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta şubesinin açılış töreni 26 Kasım Cumartesi saat 15.00’te yapılacak.
BÖLGE HALKI MUTLU
Bölge halkına kazandırılan Malta Sosyal Yaşam Alanı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz haftalar hizmet vermeye başlayan Gülümse Kafe Malta’da tüm Gülümse Kafe şubelerinde olduğu gibi çay 2 lira. Resmi açılışına kısa bir süre kalmasına rağmen tesis şimdiden bölge haklının en uğrak yerlerinden biri olmayı başardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.