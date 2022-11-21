“Çözüm Milli Ekonomi Modeli’nde”

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ve BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, Gebze 'de Şahin Şirketler Grubu sahibi Kaşif Şahinkesen’i makamında ziyaret etti.
Kanal Mavi’ ye de konuk olan Harun Kayacı, “4 kişilik bir ailenin mutfak masrafına ilaveten giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapması zorunlu diğer harcamaları ifade eden 'yoksulluk sınırı' ise 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.Geçen ay yoksulluk sınırı 22 bin 242 lira idi, 1 ayda 1358 liralık bir artış gerçekleşmiş. Mademki demokrasiyle idare ediliyoruz, mademki demokrasi çoğunluğun kararının uygulanması anlamına geliyor, o halde artık ayıkalım, çoğunluğun oyuyla azınlığı değil, çoğunluğu mutlu edecek bir kapı açalım. Çözüm, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - hadi bakalım, birlik beraberlik olun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.