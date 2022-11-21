“Çözüm Milli Ekonomi Modeli’nde”

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ve BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, Gebze 'de Şahin Şirketler Grubu sahibi Kaşif Şahinkesen’i makamında ziyaret etti.

Kanal Mavi’ ye de konuk olan Harun Kayacı, “4 kişilik bir ailenin mutfak masrafına ilaveten giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapması zorunlu diğer harcamaları ifade eden 'yoksulluk sınırı' ise 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.Geçen ay yoksulluk sınırı 22 bin 242 lira idi, 1 ayda 1358 liralık bir artış gerçekleşmiş. Mademki demokrasiyle idare ediliyoruz, mademki demokrasi çoğunluğun kararının uygulanması anlamına geliyor, o halde artık ayıkalım, çoğunluğun oyuyla azınlığı değil, çoğunluğu mutlu edecek bir kapı açalım. Çözüm, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde” dedi.