Otomobilin çarptığı elektrikli motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı

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Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motorlu bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Güzeller Mahallesi 952/4 Sokak'ta K.Ç. idaresindeki 41 AHJ 950 plakalı otomobil park etmek için geri manevra yaptığı sırada E.A'nın kullandığı elektrikli motorlu bisiklete çarptı. Yaralanan E.A, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.