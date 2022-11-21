Engin Koyun: Oyundan ben de memnun değilim

RAKİBİN İDDİASI YOKTU
Kaleci Gökhan’ı uzatma anındaki kurtarışından ötürü kutlayan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Rakibin iddiası yoktu, rahat oynadılar ve bu nedenle maçın zor geçti. 3 puan mutluluk verici. Taraftarımızın tepkisinde haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 futbolcumuz serum tedavisi gördü ve bu da takımın kondisyonunu olumsuz etkiledi.
GÜZEL BİR KURTARIŞTI
Kazanmak önemliydi. Bunu başardık. Gökhan’ı tebrik ediyorum… Hakikaten güzel bir kurtarışa imza attı. Dediğim gibi 3 puana mutlu olalım ama oynadığımız oyundan ben de mutlu değilim, taraftar da mutlu değil. İnşallah Karacabey maçında galip gelip hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.