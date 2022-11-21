Engin Koyun: Oyundan ben de memnun değilim

RAKİBİN İDDİASI YOKTU

Kaleci Gökhan’ı uzatma anındaki kurtarışından ötürü kutlayan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Rakibin iddiası yoktu, rahat oynadılar ve bu nedenle maçın zor geçti. 3 puan mutluluk verici. Taraftarımızın tepkisinde haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 futbolcumuz serum tedavisi gördü ve bu da takımın kondisyonunu olumsuz etkiledi.

GÜZEL BİR KURTARIŞTI

Kazanmak önemliydi. Bunu başardık. Gökhan’ı tebrik ediyorum… Hakikaten güzel bir kurtarışa imza attı. Dediğim gibi 3 puana mutlu olalım ama oynadığımız oyundan ben de mutlu değilim, taraftar da mutlu değil. İnşallah Karacabey maçında galip gelip hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.