21 Kas 2022 - 15:05- Spor G: 21 Kas 2022 - 15:44

Engin Koyun: Oyundan ben de memnun değilim

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Diyarbekir maçındaki oyundan memnun olmadığını ancak hastalıkların takımın kondisyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti
Engin Koyun: Oyundan ben de memnun değilim mask
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RAKİBİN İDDİASI YOKTU

Kaleci Gökhan’ı uzatma anındaki kurtarışından ötürü kutlayan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Rakibin iddiası yoktu, rahat oynadılar ve bu nedenle maçın zor geçti. 3 puan mutluluk verici. Taraftarımızın tepkisinde haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 futbolcumuz serum tedavisi gördü ve bu da takımın kondisyonunu olumsuz etkiledi.

GÜZEL BİR KURTARIŞTI

Kazanmak önemliydi. Bunu başardık. Gökhan’ı tebrik ediyorum… Hakikaten güzel bir kurtarışa imza attı. Dediğim gibi 3 puana mutlu olalım ama oynadığımız oyundan ben de mutlu değilim, taraftar da mutlu değil. İnşallah Karacabey maçında galip gelip hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.
# Karacabey

21 Kas 2022 - 15:05 - Spor

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