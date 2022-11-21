Yılmaz: Seyirci iyi futbol istiyor

PEPE: KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ

Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe de Kocaelispor – Diyarbekirspor maçını izleyenler arasındaydı. Pepe maçın ardından kısa değerlendirmesinde “ Takım daha iyi olacak ve inşallah şampiyon olup layık olduğumuz yere geleceğiz. Yöneticiyle, futbolcusuyla, şehriyle kenetlenmiş bir Kocaelispor’un başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Önemli olan bu birlikteliği sağlamak” diye konuştu.

SÖĞÜT: DAHA FARKLI KAZANSAK İYİYDİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise “Galip geldik çok şükür. Tabi isterdik ki daha fazla gol atalım, averajımız da fazla olsun. Çünkü ligde averajın da önemi var. Önümüzdeki maçlarla birlikte liderliği elimize geçireceğiz ve şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” şeklinde konuştu.