Yılmaz: Seyirci iyi futbol istiyor

PEPE: KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ
Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe de Kocaelispor – Diyarbekirspor maçını izleyenler arasındaydı. Pepe maçın ardından kısa değerlendirmesinde “ Takım daha iyi olacak ve inşallah şampiyon olup layık olduğumuz yere geleceğiz. Yöneticiyle, futbolcusuyla, şehriyle kenetlenmiş bir Kocaelispor’un başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Önemli olan bu birlikteliği sağlamak” diye konuştu.
SÖĞÜT: DAHA FARKLI KAZANSAK İYİYDİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise “Galip geldik çok şükür. Tabi isterdik ki daha fazla gol atalım, averajımız da fazla olsun. Çünkü ligde averajın da önemi var. Önümüzdeki maçlarla birlikte liderliği elimize geçireceğiz ve şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.